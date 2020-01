Muere un joven en A Coruña en una reyerta en plena Nochevieja

Un joven ha muerto en la madrugada de este miércoles durante las celebraciones del Año Nuevo tras participar en una reyerta ocurrida en Oleiros, un municipio de la provincia de A Coruña de unos 35.500 habitantes. Según ha informado el 112 Galicia, el servicio de emergencias tuvo constancia de este suceso ocurrido en la zona de As Galeras, en Bastiagueiro, sobre las 6.00, hora en la que un particular ha solicitado al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) asistencia sanitaria para un vecino de la localidad herido de gravedad. Según La Voz de Galicia, el autor del homicidio es un hombre de 27 años que ya está detenido. De momento, se sabe que el fallecido es un varón joven, pero aún no ha trascendido su edad exacta.

#AXEGAInforma dun home falecido #Oleiros despois de ser partícipe dun altercado. Interveñen ademais dos servizos sanitarios de urxencia, a @guardiacivil . Informado o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), para prestar aopio á familia da vítima. pic.twitter.com/a35OcHepFY — 112Galicia (@112Galicia) January 1, 2020

El servicio de emergencias avisó a Urxencias Sanitarias-061, así como a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Sin embargo, los efectivos sanitarios personados en el lugar tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona a pesar de las labores realizadas para tratar de reanimarla. El 112, además, ha solicitado la colaboración del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) por si es necesaria su intervención para prestar apoyo a la familia de la víctima.