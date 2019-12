España reduce al 50% la migración irregular pero crece la vía a Canarias

El otro gran desafío de España en materia migratoria en 2019 está en los aeropuertos, destino de la mayoría de los 112.000 solicitantes de asilo que han entrado este año en el país —con datos hasta el 16 de diciembre—, una cifra que duplica la del cierre del año pasado. España es ya el tercer país europeo con más solicitudes, solo por detrás de Francia y Alemania, y uno de los más lentos en procesarlas: hay más de 126.000 expedientes por resolver.

Las medidas adoptadas por el Gobierno socialista para reforzar la Oficina de Asilo y la red nacional de acogida —que están al límite de su capacidad— prometen abordar esa situación, pero los expertos reclaman un mayor esfuerzo. “Ha habido gestos que apuntan en la buena dirección, pero no pueden quedarse en la provisionalidad”, advierte Francesco Pasetti, investigador del think tank barcelonés CIDOB. “Será importante la estabilidad del próximo Gobierno porque de él dependerá el compromiso presupuestario en esta materia. Pero también es imprescindible que haya un empeño político firme: España no puede quedarse en las respuestas de emergencia en su política de asilo”.