Casado dice que le causa “un poco de vergüenza ajena” Sánchez

El líder del PP, Pablo Casado, en la comida de Navidad del PP de la Comunidad de Madrid. Jesús Hellín (EP) / atlas

El líder del PP, Pablo Casado, elevó este sábado varios grados el tono de sus críticas al presidente en funciones, Pedro Sánchez, con quien se va a reunir el próximo lunes en el marco de los contactos para la investidura. Casado afirmó que le produce “un poco de vergüenza ajena quién gobierna España” porque, en su opinión, ha entrado en una “deriva nacionalista y anticonstitucional” en sus negociaciones con ERC. Por eso, anticipó que el líder del PSOE no puede esperar “nada” del PP ante la reunión que mantendrán el próximo lunes en el Congreso, esto es, que no se abstendrá.

“Que no espere nada el lunes porque va a encontrar un partido que es la alternativa para acabar con esta deriva nacionalista y anticonstitucional de un socialismo que ha perdido su esencia”, avisó Casado rotundo en la comida de Navidad del PP de Madrid, celebrada en el pabellón satélite de la Casa de Campo de la capital. El líder del PP se refirió también al congreso del PSC que se celebraba a la vez que la comida de los populares. En contraposición a lo que defiende el reelegido primer secretario del PSC, Miquel Iceta, Casado enfatizó que Cataluña no es una nación. En este sentido, aseguró que el PP se “ha quedado solo en la defensa de la Constitución”, “la continuidad histórica de España” y “la igualdad de los españoles” y recalcó que su partido se tiene que “convertir en el dique de lo que representa la nación española” frente a la “agenda de ruptura” que ha “planificado” Sánchez.

“Gobierno de pesadilla”

Ciudadanos, el otro partido que se reúne el lunes con el presidente en funciones, también descartó ayer facilitar la investidura del líder socialista, si no rompe con Unidas Podemos (UP) y se abre a un acuerdo con el PP y Cs. La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, insistió en reclamar a Pedro Sánchez que pacte con PP y Cs para así evitar un “Gobierno de pesadilla”, como definió al Ejecutivo de coalición del PSOE con UP apoyado desde fuera por ERC. Los populares no están tampoco por la labor de ese acuerdo que propone Ciudadanos.

“Le pedimos al PSOE que decida de qué lado está: si se pone con aquellos que se saltan la ley o con los que defendemos la democracia. Con los que creemos que otra Cataluña es posible o con aquellos que te señalan si no comulgas con el separatismo”, subrayó Roldán.