En Comú presiona a ERC para que haya investidura antes de Navidad y pide más reuniones con el PSOE

"Cuando viene el invierno, los marineros del norte de Europa suelen decir que si no se avanza, el Mar Báltico se hiela. Las conversaciones para la investidura, más teniendo en cuenta las temperaturas de estos días en Madrid, se pueden helar si no se les pone un cierto ritmo". El portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, ha echado mano de esta metáfora para presionar a ERC con el objetivo de que haya investidura antes de Navidad. El socio de Pablo Iglesias alerta a los republicanos catalanes de que el tiempo juega en contra del acuerdo y pide más reuniones al PSOE y ERC para tratar de acelerarlo. "Estamos viendo una reunión por semana. Hay que reunirse más", ha emplazado Asens a socialistas y republicanos, en su comparecencia tras reunirse con Felipe VI. El Rey celebra este miércoles la segunda y última ronda de consultas para la investidura.

El portavoz de En Comú se ha manifestado con la máxima gravedad para advertir a ERC de que cuanto más se retrase el acuerdo más se dificulta, y se acerca la llegada al poder de la derecha. "Cada día que pasa sin Gobierno es un día más que los enemigos del Gobierno se organizan. Es tiempo que gana la derecha y la extrema derecha. La competición descarnada y partidista entre JxCAT y ERC nos acerca al precipicio de Vox", ha alertado Asens, que se ha confesado "preocupado" porque "los enemigos de este acuerdo con muchos y son poderosos".

En Comú Podem cree que si el acuerdo se retrasa a enero la cercanía de un posible adelanto electoral en Cataluña puede alejar más un pacto entre ERC y el PSOE, por la competición electoral entre los partidos independentistas. Asens ha emplazado a la "responsabilidad" y el "sentido del pragmatismo" de ERC.

En línea con la alianza catalana de Podemos, el líder de IU, Alberto Garzón, ha lanzado un aviso a los independentistas: “Un Gobierno de derechas lo único que haría sería ahondar en el problema territorial y social. Este Gobierno es el único posible para resolver estos problemas de largo arraigo, y que no podemos abordarlos con ingenuidad”. El dirigente de IU ha evitado, a diferencia de Asens, presionar con los tiempos. Ve con "optimismo" las negociaciones de PSOE y ERC y pide tener “paciencia” sobre estos contactos entre socialistas y republicanos.

La representante de Junts per Catalunya no se ha dado por aludida. El partido de Quim Torra y Carles Puigdemont no se ha movido "ni un ápice" y sigue en el no a la investidura de Pedro Sánchez, ha expresado Laura Borrás. La portavoz de Junts ha estado una hora reunida con el Rey "discutiendo", según ha contado, e insiste en reclamar un mediador internacional y el derecho de autodeterminación en Cataluña. Borrás afirma que la existencia de "presos, exiliados y represaliados" en Cataluña "no facilitan" que la negociación con el PSOE pueda ir adelante.

El Rey celebra este miércoles la última jornada de la ronda de consultas con los partidos con representación en el Congreso para la investidura del presidente del Gobierno. Tras recibir el martes a los representantes de los partidos minoritarios, Felipe VI recibe hoy a las formaciones que obtuvieron más votos en las elecciones del 10 de noviembre, en orden de menor a mayor número de sufragios. El dirigente de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha abierto una sesión que terminará esta tarde con el socialista Pedro Sánchez. Este deberá comunicar al jefe del Estado si acepta el encargo de formar Gobierno, pendiente de su negociación con los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya.

El turno de la mañana lo completan, Aitor Esteban, del PNV; Laura Borrás, de Junts per Catalunya; e Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Se trata de la primera reunión que mantiene la portavoz parlamentaria de Ciudadanos con el Rey tras la retirada de Albert Rivera de la política a causa del desastre electoral del 10-N.

Arrimadas insistirá en su propuesta de un pacto a tres entre PSOE, PP y Cs, la ‘vía Arrimadas’ o ‘vía 221’, por el número de escaños que suma. La oferta no es del agrado del PP y el PSOE no contempla un plan B que no sea el de UP y ERC que está negociando. Arrimadas descartó el pasado viernes en conversación informal con periodistas la llamada ‘vía 130’, esto es, pacto entre el PSOE y Cs con una abstención del PP. La portavoz de Cs ve esa posibilidad “una locura” porque “no daría estabilidad”. En Cs insisten además en que no están dispuestos a la ‘salida Valls’, esto es, abstenerse ante el acuerdo PSOE/UP para evitar que dependa de ERC. “No nos han votado para hacer vicepresidente a Pablo Iglesias”, subrayó ayer la portavoz de la gestora, Melisa Rodríguez.

Por la tarde, el Rey despachará con los partidos mayoritarios. La marcha de las negociaciones con Unidas Podemos se la expondrá Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, al Monarca. Tras él, acudirá a Zarzuela el líder de Vox, Santiago Abascal, con el no a Sánchez asegurado; al igual que el de Pablo Casado, penúltimo interlocutor de Felipe VI. El último, Pedro Sánchez, comunicará su disposición a intentar por cuarta vez ser investido.