Casado acusa a Sánchez de intentar “blanquear” su negociación con ERC, pero se reunirá con él el lunes

El líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso, durante la rueda de prensa posterior a la ronda de contactos con el Rey este miércoles. En vídeo, el vicesecretario de los populares, Pablo Montesinos, argumenta que Sánchez está "haciendo lo que no haría". JAIME VILLANUEVA | Vídeo: Atlas

El equipo de Pedro Sánchez ha llamado esta mañana al de Pablo Casado y ambos se verán el próximo lunes, a las 9.30, en el Congreso de los Diputados, en el marco de la ronda de contactos del presidente en funciones para tratar de conseguir los apoyos necesarios para su investidura. Posteriormente, a las 11, el líder socialista se verá con Inés Arrimadas. El PP considera “humillante” haberse enterado por los medios de comunicación, el día anterior, de la intención de Sánchez de convocarles a esa reunión y cree que la macro ronda de contactos anunciada este miércoles por el presidente en funciones -que incluye a Vox, a Bildu y todos los presidentes autonómicos- pretende disimular su diálogo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Siempre que me ha llamado he acudido", ha afirmado Casado desde Bruselas, donde participa en la cumbre del PP europeo. Para el líder de los populares, la ronda de contactos de Sánchez pretende "blanquear a ERC" y advierte: "No quiero volver a ver el escarnio de un señor entrando en La Moncloa con un lazo amarillo en la solapa. No puede permitir ese emblema que insulta a la democracia española".

El presidente del PP sitúa a Sánchez fuera de la Constitución y argumenta su voto en contra a la investidura con tres motivos. El primero, que el PP es “la alternativa sistémica” al PSOE, y facilitarles el Gobierno dejaría el futuro del país “en manos de Vox y de Podemos”. El segundo, que al no contar con una mayoría alternativa en el Congreso, Sánchez podría deshacer todos los acuerdos a los que podrían llegar apoyándose en otros partidos; y el tercero, que existen otras opciones más naturales, teniendo en cuenta que ya se exploraron en el pasado, esto es, un acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos, los regionalistas y Navarra Suma sin necesidad de contar ni con el PP ni con los independentistas.

El líder de los populares se plantea incluso la posibilidad de unas terceras elecciones. “La responsabilidad sería exclusivamente de Sánchez”, declaró este miércoles tras entrevistarse con el Rey.

“Después de blanquear a ERC, ahora va a blanquear a Bildu colándolo de rondón en la ronda con todos los partidos, incluido Vox. Es un disfraz de reuniones para blanquear a Torra, del que [Sánchez] presumía de no coger el teléfono por todas las infamias que cometía”, ha señalado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, en una entrevista en Onda Cero.

Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso, ha tachado de “paripé” la ronda anunciada por el líder socialista y de “lamentable” que Pablo Casado conociera por los medios de comunicación que Sánchez pretendía convocarle el lunes a una ronda de contactos para la investidura. En esa misma línea se ha manifestado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quien ha exigido a Sánchez que deje de “humillar” a su partido. “Primero que descuelgue el teléfono y después ya veremos”. El presidente en funciones aún no ha llamado a Casado. El presidente de los populares le telefoneó la noche de las elecciones pero Sánchez no le devolvió la llamada. En todo caso, el PP, como reiteró este miércoles Casado ante el Rey, no cambiará de postura y votará en contra de la investidura del líder socialista.