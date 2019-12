El dirigente de Ciudadanos Francisco Igea, absuelto de un delito leve de amenazas

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha resultado absuelto de un presunto delito leve de amenazas a un compañero de partido en Valladolid. La magistrada Soledad Ortega, del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid, ha rechazado las acusaciones de Borja Collantes, responsable provincial de redes sociales de la formación cuando se produjeron estas supuestas amenazas en marzo.

Collantes aseguró que el líder de Ciudadanos en la Comunidad le puso un dedo en la frente y le espetó “te voy a reventar la cabeza”, en referencia a unos mensajes en redes sociales que señalaban a un familiar de Igea como implicado en una causa de corrupción. La acusación añadía que actuó con una actitud agresiva, hasta el punto de que pensó que iba a ser atacado. El denunciante añadió en su declaración que el vicepresidente aseguró que iba a difundir documentación sensible para “reventar el partido”, algo que este sí ha admitido. Francisco Igea no ha querido hacer comentarios sobre el resultado del juicio.

La juez ha desestimado la petición de multar a Igea con 20 euros diarios durante tres meses por ese delito leve de amenazas porque no encuentra motivos suficientes que sustenten la tesis de la acusación. La sentencia se apoya en que Collantes no presentó denuncia alguna hasta más de 48 horas después de lo ocurrido, el 8 de marzo. El texto sí considera probado que ambos hombres se encontraron en la calle de Correos, contigua al Consistorio vallisoletano, pero considera “no convincente” la justificación del denunciante de por qué no acudió de inmediato a la comisaría si de verdad se había sentido violentado. Este arguyó que ese fin de semana tenía visita de su hijo mayor, pero la juez considera que igualmente podría haber notificado el caso a los policías.

La sentencia tilda de “significativo” que, si tan agresiva fue la actitud de Igea hacia Collantes, ninguna persona, en pleno centro de Valladolid y por la mañana, tratara de mediar para impedir que la disputa se agravase. De hecho, una vez discutieron sobre el tema que los ocupó, ambas partes fumaron juntos un cigarro “no como amigos”, como precisó Collantes, pero sí educadamente. Por tanto, la juez sí admite que el político pudo haberse dirigido hacia la otra parte “de forma poco apropiada”, pero desestima esas supuestas amenazas.

El enfrentamiento verbal entre Igea y Collantes se produjo el viernes 8 de marzo, pero la denuncia llegó el 11. El vicepresidente autonómico esgrimió en el juicio un posible fin político para interponerla ese día, pues el entonces precandidato de Cs en el proceso regional de primarias impugnó por un pucherazo que aún se está investigando la votación realizada el fin de semana, que dio como ganadora a Silvia Clemente, con la que el denunciante admitió simpatizar.