Igea entrega documentación a la fiscalía de Valladolid que investiga el presunto fraude en las primarias de Cs

La investigación judicial sobre las primarias de Ciudadanos en Castilla y León da sus primeros pasos. El candidato de Cs a la presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, ha entregado esta mañana en la Fiscalía de Valladolid documentación referente a las primarias para la investigación del presunto fraude en el proceso interno, que al final le dio vencedor tras la anulación de 82 votos fraudulentos. Igea se ha reunido con la fiscal jefe, Soledad Martín Nájera, quien ahora analizará la documentación y llamará a declarar a los implicados, según fuentes del partido. El candidato de Cs asegura que él no presentó la denuncia anónima que recibió el ministerio público, pero se felicita de que el caso esté en la justicia.

Igea ha trasladado a la fiscal las actas que elaboró la Comisión de Garantías de Ciudadanos —en la que reflejó los resultados de las primarias se hizo evidente el fraude porque bailaban las cifras de votos emitidos con respecto al censo— así como información sobre cómo es el proceso de votación en el partido, que sigue un sistema telemático. El sistema permite descargar los certificados de voto de cada uno de los afiliados, que muestra una somera información sobre el sentido de voto y la hora de votación. Con esos datos, el equipo de Igea descubrió que algo fallaba porque el patrón de voto era irregular, y de activó de madrugada y casi al final del periodo de votación, en ambos casos para favorecer a Clemente.

Igea no ha querido hacer suposiciones sobre quién pudo cometer el fraude, e incluso ha apuntado a un posible agente externo. "¿Ustedes creen que no hay nadie capaz de entrar en el sistema informático de Ciudadanos?", se ha preguntado esta mañana en declaraciones a los periodistas en Valladolid, informa Europa Press. El partido habló de "error" y no ha explicado qué cree que ocurrió, algo de lo que tiene que ocuparse la Comisión de Garantías. El caso no se ha cerrado porque aún no se conoce ni el autor del fraude ni cómo pudo producirse.

La Fiscalía de Valladolid será la encargada de observar si existe algún posible comportamiento delictivo en la imputación de 82 votos a la candidata oficialista, Silvia Clemente. El ministerio público tiene seis meses para decidir si aprecia indicios de delito y dar traslado del caso a un juez.