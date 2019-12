La izquierda ‘abertzale’ mantiene la charla de un exetarra pese a la oposición de víctimas y partidos

Víctimas, partidos políticos y la Delegación del Gobierno en el País Vasco, se han unido para pedir a la izquierda abertzale que desconvoque una charla en el campus de Álava de la UPV en la que tiene previsto participar este martes el expreso de ETA José Ramón López de Abetxuko. El exetarra participó en los asesinatos perpetrados contra el jefe de Miñones Jesús Velasco el 10 de enero y fue uno de los ejecutores del jefe de la policía local de Vitoria Eugenio Lázaro el 13 de abril, ambos en 1980. Pese a la presión, la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, que la ha organizado, la mantiene. La charla está programada a las 12:30 con el título "Larriki gaixo dauden presoak etxera!" —Los presos gravemente enfermos a casa— y en la misma intervendrán, además de López de Abetxuko, el abogado de la izquierda abertzale Txema Matanzas, también condenado en su día por integración en organización terrorista.

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha pedido a Sare que "tenga en cuenta el sentir de las víctimas de ETA, actúe con sensibilidad y evite gestos o manifestaciones que puedan herirlas", pero subraya que "no puede impedirla". No opina igual el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, quien en una carta a la rectora de la Universidad, Nekane Balluerka, le pide que la impida porque es una "ofensa" a las víctimas y una "indignidad" para una institución que "ha decidido en el mejor de los casos mirar hacia otro lado". Para Alonso "convertir en referencia para los estudiantes a exterroristas no arrepentidos no debería tener cabida en un espacio cuyo objetivo es fomentar la reflexión de ideas y el conocimiento que, irremediablemente, siempre está unido a la libertad". El Delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza ha pedido a la izquierda abertzale que cancele la charla, al igual que varias asociaciones de víctimas.

La respuesta de la UPV es que "la admisión de esas solicitudes no supone apoyarlas, ni compartir las reflexiones o motivaciones que las sustentan", y que cuando las recibe da su visto bueno "siempre que las organizaciones solicitantes sean legales y las personas físicas implicadas no tengan mermados sus derechos civiles en virtud de sentencias judiciales". La UPV emplaza a Sare tener en cuenta "el sentir de las víctimas de ETA, a que actúe con sensibilidad y evite gestos o manifestaciones que puedan herirlas".

Sortu, la formación integrada en la coalición EH Bildu y heredera de Herri Batasuna cree que el expreso de ETA está siendo sometido a "hostigamiento", una actitud con la que "se trata de silenciar determinados sufrimientos". López de Abetxuko pasó 31 años en prisión y "cumplió íntegramente la pena impuesta" pese a "padecer una enfermedad coronaria grave e incurable", argumenta Sortu para conceder plena vigencia y legitimidad a la participación del expreso.

Un cuarto de hora antes del inicio de la charla, la asociación Esteban de Garibay, presidida por el exdelegado del Gobierno Carlos Urquijo, ha convocado una concentración en protesta por la participación del exrecluso, que salió de prisión el año pasado tras cumplir 29 de cárcel por los asesinatos de Eugenio Lázaro, jefe de la Policía Municipal de Vitoria; y de Jesús Velasco Zuazola, jefe de los Miñones de Álava.