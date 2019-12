Los profesores del centro de menores atacado de Hortaleza: “No es un hecho aislado. Estamos saturados”

La mañana de este miércoles, un ataque con una granada. El 30 de octubre, un intento de asalto de 30 jóvenes. Y hace 60 días, una agresión con unos remos de piragüismo. El 5 de octubre, dos jóvenes enmascarados y enfundados en sendos chándales y sudaderas se acercaron a la parada del autobús de la línea 107 de la calle del Mar de las Antillas en el distrito de Hortaleza en Madrid. Al llegar al banco, propinaron un brutal golpe con los dos remos a dos chavales de rasgos árabes, que huyeron despavoridos tras recibir el impacto. Ocurrió a plena luz del día. Nadie del barrio sabe con certeza quiénes eran estos chavales.“Se trata de un hecho aislado”, dijo en su momento un portavoz de la concejalía de distrito (Ciudadanos). Al día siguiente hubo una pintada detrás de la parada de autobús: “Todos remamos juntos. Viva España”.

A las 19.50 de este miércoles, los trabajadores del centro han emitido un comunicado tras el lanzamiento de una granada, que no ha explotado, al centro de menores: "Los primeros damnificados por lo ocurrido esta mañana son los menores y los profesores, saturados a niveles de estrés laboral continuado. El hecho de hoy no se puede considerar aislado".

“Sabemos que existen grupos de WhatsApp y páginas de Facebook que incitan a la caza de estos niños", cuenta por teléfono Lourdes Reyzabal, presidenta de la Fundación Raíces, que lleva años denunciando la situación de los menores extranjeros en el barrio."De lo ocurrido esta mañana preferimos no decir nada hasta que no sepamos con certeza qué ha ocurrido de verdad”. Raíces ha presentado a la Fiscalía denuncias por agresiones a más de 20 niños.

La granada que se ha lanzado al centro de menores

Hortaleza es uno de los 21 distritos de Madrid. Cuenta con 190.000 vecinos repartidos en seis barrios (Pinar del Rey, Canillas, Valdefuentes, Apóstol Santiago, Piovera y Palomas). La renta media por hogar va desde los 32.000 euros anuales de Pinar del Rey, que coincide con la renta media de Madrid, hasta los 101.000 de Piovera. En el distrito residen 17.125 extranjeros (9,3%).

En Pinar del Rey se encuentran los dos centros de acogidas tutelados por la Comunidad de Madrid: uno para menores de hasta 14 años y otro para adolescentes de 14 a 18. Estos lugares se construyeron para prestar asistencia a niños de familias desahuciadas por el banco, niños maltratados o víctimas de abusos sexuales. Pero no es el caso: son centros de recepción de menores.

“El centro de mayores [de 14 a 18 años] tiene dos plantas con una capacidad para 50, pero nunca se cumple”, cuenta una monitora del centro. “La historia es muy seria. Estamos colocados en el centro de la xenofobia. Esto es el colmo, así no podemos trabajar”. Las cifras oficiales dicen que más de 1.570 niños y adolescentes llegaron desde el extranjero a Madrid en 2018, unos 130 al mes, frente a los poco más de 980 de 2017, según datos del anterior Ejecutivo regional.

“Los niños son las primeras víctimas de todo esto. Entiendo a los vecinos de cierta edad porque ha habido tirones con las personas mayores”, cuenta Sofía Mauleón, de 43 años, a las puertas del centro. “Los grupos en el chat del Colegio de mi hija son terroríficos, están generando xenofobia y este barrio nunca ha sido xenófobo”. Dori, de 54, no se había enterado del lanzamiento de la granada. “Les he visto esnifar pegamento, pero a mí no me ha pasado nada. Están siempre muy dispersos”. Ricardo, de 56: “Nos preocupa a todos. Hacemos manifestaciones todos los domingos para que se solucione de una vez. Esto es un descontrol total: saltan las vallas, entran... Lo que padecemos aquí solo lo sabemos los vecinos”. Javier Colmenares, de 28: “Entiendo que haya personas que ataquen a estos chavales, pero no lo comparto. A mi compañera de piso le robaron el móvil”.

Un vecino pasea con la compra por la nueva pinta que ha aparecido este viernes. Santi Burgos

A estas quejas contribuyó también Santiago Abascal en el último debate electoral: “Yo vivo en un barrio popular de Madrid, donde hay un centro de menores extranjeros, y cada vez que salgo a la calle las mujeres me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas”. Lo escucharon 8,6 millones de españoles. Los datos del Ayuntamiento dicen que en los últimos 60 días la policía ha realizado 18 intervenciones relacionadas con las personas, 5 por tenencia de armas y 15 por droga. En el distrito Centro las cifras se multiplican. 114 relacionadas con las personas, 179 por tenencias de drogas y 7 por tenencia de armas.

Los líderes de Vox Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio también han hecho campaña a las puertas del centro en el último año. “Hay que actuar en los barrios tomados por la inmigración ilegal”, dijo Smith. "Las mujeres ya no caminan solas", prosiguió Monasterio en octubre. En las elecciones generales de noviembre, el PSOE ganó las elecciones en las calles donde se ubican los dos centros de menores con un 28%, seguido del PP, con un 22% y de Vox (17%), que creció cinco puntos con respecto a los comicios del 28-A. Esta mañana la formación ultraderechista ha condenado los hechos.

La investigación de quién o quiénes han sido los lanzadores de la granada sigue abierta, pero aún se desconoce la autoría. Sofía, la educadora social que ha trabajado con niños, resume la situación general en el barrio como un cúmulo de mala gestiones de todas las partes: policía, Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad. “Al final eso es como una casa fantasma y los chavales tienen un desarraigo bestial”.