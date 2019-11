Coalición Canaria muestra su disposición a apoyar la investidura de Sánchez

Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha levantado este viernes el veto a Pablo Iglesias y ha anunciado que no van a bloquear la investidura y el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. "Estamos para desbloquear", ha asegurado Oramas.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Oramas ha pedido una reunión con Pedro Sánchez y ha argumentado su decisión tanto en la necesidad de que el Gobierno no dependa de fuerzas nacionalistas como de frenar a la extrema derecha. "La campaña electoral, en vez de tender puentes, abrió nuevas grietas. En vez de ser prudentes con el tema de Cataluña, se usó electoralmente. No se fue capaz de cortar las mentiras de una fuerza como Vox, ni siquiera en el debate a cinco", ha asegurado.

El giro de Oramas dista mucho de la posición que mantuvo en la investidura fallida del pasado mes de julio. La formación canaria votó entonces en contra de la investidura de Pedro Sánchez, cuando fue tajante con la dirección negativa de su voto, asegurando que no apoyaría ningún Gobierno que contase con la presencia de miembros de Podemos.

La diputada de Coalición Canaria ha avisado a Pedro Sánchez de que a ERC "le trae al pairo" España, y ha instado al líder del PSOE a hablar personalmente con los líderes de los partidos constitucionalistas, así como dar respuesta a las preguntas que suscita su pacto de gobierno con Unidas Podemos. "Un país o una legislatura no pueden depender de fuerzas políticas a las que no les interesa el futuro ni la estabilidad del país", ha subrayado. "A ERC le trae al pairo este país, y está barajando si le interesa o no abstenerse pero en función de los acontecimientos en Cataluña y de sus intereses electorales. Y no hablemos ya de Bildu", ha zanjado.

Por todo ello, ha instado a Pedro Sánchez a "escuchar a todo el mundo", y también a las formaciones constitucionalistas como el PP o Ciudadanos. Y no a través de otros dirigentes del PSOE, sino personalmente. "Pedro Sánchez y Pablo Casado deberían estar horas reunidos", ha comentado.