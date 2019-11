Última hora de Cataluña | Los antidisturbios desalojan la AP-7, cortada en Girona por 200 independentistas

Ya no quedan manifestantes en la AP-7. Los conductores salen de sus vehículos. Informa Rebeca Carranco. https://twitter.com/RebecaCarranco/status/1194544161967550465 https://twitter.com/RebecaCarranco/status/1194544880934170625

Asamblea en la autopista. Los manifestantes del corte de la AP-7 en Salt (Girona) se reúnen en asamblea. Quieren que no se dé por finalizada la acción y se mantenga la protesta en la autopista. Tsunami Democràtic pidió a las 8.00 que se acabara la protesta. Informa Marta Rodríguez. https://twitter.com/MartaRodriguezF/status/1194536174456573952

Conductores sin dormir. Los conductores de los vehículos atrapados llevan 15 horas sin poder moverse. Muchos se quejan de no haber podido dormir. Informa Rebeca Carranco. https://twitter.com/RebecaCarranco/status/1194532674272149504

Críticas al corte de la AP-7 desde Cs. Toni Cantó (Ciudadanos) ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien responsabiliza de no acabar con el corte de la autopista AP-7, que lleva más de 12 horas cortada. https://twitter.com/Tonicanto1/status/1194516777759395840

Arde una barricada. Unas 200 personas resisten en la autopista AP-7 y algunos manifestantes han prendido fuego a un árbol que está cruzado sobre la carretera. Tsunami Democràtic ha desconvocado la protesta hace una hora, pero hay quien no quiere irse. "Cada persona es individual y que tome las decisiones que quiera", dice una joven. Informa Rebeca Carranco. https://twitter.com/RebecaCarranco/status/1194523083442405377

200 manifestantes esperan a los Mossos. Al menos 200 personas resisten en la AP-7, cortada desde hace más de 12 horas a la altura de Salt (Girona). Los manifestantes dicen que no se van hasta que sean desalojados por los Mossos d'Esquadra. Informa Rebeca Carranco. https://twitter.com/RebecaCarranco/status/1194518926081830912

"No sabemos las horas que nos quedan, almorzad". Por megafonía, los manifestantes son animados a almorzar. A pesar de que Tsunami Democràtic ha dado por cumplidos los objetivos de protesta, el corte en la AP-7 sigue activo y nadie se mueve. Informan Marta Rodríguez y Rebeca Carranco.

A través de la aplicación móvil, Tsunami Democrátic fue coordinando las necesidades de intendencia y técnicas, y aún este martes ha hecho llamamientos para acudir a la protesta. La policía francesa tenía orden de su ministro del Interior de desalojar a los manifestantes y despejar la vía. Aunque retiraron algunos coches y multaron a conductores, los agentes han esperado a esta mañana para actuar. El lunes, los Mossos d'Esquadra no intervinieron en suelo español ni retiraron ningún coche.

A este bloqueo se suman cortes por protestas contra la sentencia en la avenida Diagonal , la Meridiana y Gran Via en Barcelona ; la AP7 en L'Ampolla (Tarragona), en sentido norte; la C25 en Folgueroles (Barcelona); en la A2 en Fornells de la Selva (Girona), en ambos sentidos; en la A27 en Tarragona, en ambos sentidos, y en la N152 y N154 en Puigcerdà (Girona) en ambos sentidos.

Pasada la medianoche del martes, cerca de 500 vehículos no pueden circular por la autopista debido a las protestas, en el marco de las cuales los manifestantes han encendido diversas hogueras, informa Europa Press .

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso: "El separatismo no se cansa ni en las calles ni en las instituciones".

Última actualización de Tráfico Autopistas sobre la situación de los cortes en la AP-7 y las posibles vías de escape para no caer en el atasco

Los Mossos d'Esquadra confirman que han podido dar salida a algunos de los coches atrapados en el corte de la AP-7 en Salt, pero hay unos 200 que seguramente no podrán salir, aunque se están buscando opciones. Por el momento hay 200 atrapados, informa Marta Rodríguez .

Santiago Abascal: "Las carreteras cortadas en la frontera provocando pérdidas millonarias y el secuestro de muchos ciudadanos. Mientras tanto el Gobierno ordena a la Guardia Civil retirarse para no entorpecer su negociación de con los enemigos de España. Tremendo".

La Guardia Civil se ha marchado de la zona de la protesta independentista. Esta noche no se hará ningún desalojo en la AP-7 a la altura de Girona. Cientos de personas cortan esta autopista a esta hora. Información de Anna Punsí , periodista en la cadena SER .

El conductor de una grúa pasa la espera fumando y llamando por teléfono. Le queda una larga noche por delante por las protestas de los manifestantes independentistas en la AP-7 a la altura de Girona. De momento, sigue el bloqueo organizado por Tsunami Democràtic en esta vía a la altura del municipio de Salt. Una mujer cubana habla con una amiga y le dice: "Las revoluciones no se hacen con conciertos en la carretera. Es más serio que eso". Información de Anna Punsí , periodista en la cadena SER .

Siete grados en Girona. Los manifestantes independentistas que están cortando la AP-7 en Girona tienen ahora mismo 7 grados de temperatura. A lo largo de la madrugada de este miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros pueden llegar a bajar hasta los cuatro grados. Eso sí, no se esperan lluvias.

Cerca de un centenar de manifestantes corta el tramo de Gran Vía en Barcelona comprendido entre las sedes de Planeta y la Caixa. El número de personas que han acudido a esta convocatoria del Tsunami Democràtic es inferior al que se reunió durante las primeras semanas tras la sentencia del procés. Por el momento, los Mossos d'Esquadra, junto a la Guardia Urbana, se limitan a perimetrar la zona y no se acercan demasiado a los manifestantes. Un grupo de 50 personas acaba de cortar, además, Gran Vía Carles III en dirección al túnel de Rambla del Brasil. "Este es mi país y no tenéis respeto", dice una anciana en catalán a un CDR que discute con ella. "Si no te gusta, te aguantas", le responde este. Algunos motoristas intentan sortear el corte de la Rambla de Brasil ante la protesta de algunos manifestantes y la ayuda de otros. Informa Javi Íñiguez