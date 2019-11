Unidas Podemos cae y se queda lejos de sumar con el PSOE

Unidas Podemos suma 35 diputados con casi el 80% del voto escrutado, el 28-A consiguió 42 escaños. La formación que lidera Pablo Iglesias muestra cautela y silencio en el local madrileño en el que la dirección de Podemos e IU, los dos partidos que forman la coalición con las confluencias gallegas y catalanas, esperan la noche de este domingo los resultados. El objetivo sigue siendo el mismo, pese al resultado y a falta de una voz oficial que valore los primeros datos: sumar para gobernar con Pedro Sánchez. “Las cosas importantes nunca salen a la primera”, se ha convertido en el mantra del secretario general de Podemos. Pero los primeros datos electorales alejan al bloque de la izquierda de esta meta frente al de la derecha y Vox.

“Queremos un Gobierno que mezcle la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos”, es la frase que ha repetido Iglesias hasta después de depositar su voto. Pretendía así convencer a los socialistas dándoles, en parte, la razón. El presidente ha convertido la juventud y la falta de experiencia política de Unidas Podemos (UP) en argumento para rechazar una coalición.

“A partir de esta noche hay que dejar atrás los reproches”, ha subrayado el líder de Unidas Podemos en un último intento de buscar la paz con el PSOE tras un verano y una campaña de duros cruces de declaraciones. La falta de confianza no es la única frontera que separa a ambas formaciones, si las encuestas se cumplen, la suma de UP y PSOE volverá a no ser suficiente para conseguir la mayoría absoluta.

Pero si los números en el bloque progresista no dan, Iglesias ha preparado durante toda la campaña un escudo por si Sánchez decide mirar a su derecha. Si en las pasadas elecciones generales Iglesias trató de sembrar la idea de que el PSOE pactaría con Ciudadanos, en esta campaña ha divulgado el mismo concepto, pero con socio distinto. “El plan”, término acuñado para describir una supuesta hoja de ruta del socialismo, esta vez tenía como destino una coalición con el PP. Al principio de la carrera electoral era una gran coalición que devendría en un Consejo de Ministros compuesto por socialistas y populares; pero terminó siendo una coalición blanda. En palabras de Iglesias: una suerte de pacto de investidura a cambio de un paquete económico de recortes y medidas duras en Cataluña. El problema la noche del domingo es que Pablo Casado podía poner su mirada en los 50 diputados de la ultraderecha.

Iglesias no ha podido escapar al tema central de la campaña: la crisis catalana. Una y otra vez ha intentado resituar el marco en la previsible desaceleración económica que llega. Los intentos han sido fallidos. En Comú Podem, su marca catalana, ha revalidado con casi el 80% escrutado los siete escaños que consiguió en abril. Los comunes liderados por el soberanista Jaume Asens no han dejado de llamar a los líderes independentistas condenados tras el juicio al procés “presos políticos”. Un término, como el reclamo de un referéndum pactado, que ha sido difícil de escuchar en boca de la dirección de Podemos en Madrid que se ha centrado en demandar una mesa de partidos, paso previo a un acuerdo que, posteriormente, debería ser votado.

En el País Vasco, la coalición también perdía un escaño, de los cuatro de las pasadas elecciones a tres. El territorio sigue bajo dominio del PNV. En Galicia, con la confluencia Galicia en Común, han vuelto a obtener dos escaños por Pontevedra y A Coruña. En estas dos regiones, como en Cataluña, Iglesias apeló al voto socialista, pero también al nacionalista. Iglesias dedicó los últimos días de campaña a apelar al votante socialista, tras la estrategia de Sánchez en el debate de ir a por el centro político y así intentar convencer a los votantes que las encuestas auguran han dejado de confiar en Albert Rivera. Todo el espacio de la izquierda ha quedado para Unidas Podemos, interpretaban en el partido.

En Andalucía han sumado seis diputados, tres menos que hace seis meses cuando consiguieron nueve. En Castilla y León, una de las autonomías que más sufre la despoblación, Unidas Podemos se ha vuelto a quedar a cero, como en Castilla-La Mancha. En Extremadura tampoco ha obtenido representación. En 2016, la coalición llegó a los 15 diputados en la España vacía.

La división que marcó los resultados de Unidas Podemos en las anteriores citas electorales —tanto las generales como las regionales— tras la salida de Íñigo Errejón, en esta ocasión han tenido un efecto distinto. Más País le ha arrebatado un diputado a Iglesias en la capital, donde se queda con cinco escaños.