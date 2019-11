Podemos se ve obligado a defender una propuesta de Vox en Castilla y León

La casualidad política ha querido que Unidas Podemos tenga que presentar las iniciativas de Vox ante el pleno de las Cortes de Castilla y León. Ambos se integran, junto a partidos minoritarios, en el Grupo Mixto, cuyo portavoz, Pablo Fernández, lidera a los de Pablo Iglesias en la Comunidad. Fernández ha sido el responsable de expresar la Proposición No de Ley, rechazada por el resto del hemiciclo, del grupo de ultraderecha con objeto de derogar en la Comunidad el decreto de Memoria Histórica. También ha anunciado este plan con palabras gruesas como "basura" o mierda".

"Es infame, vergonzoso y deleznable que una formación franquista y fascista presente mierdas como esta", ha exclamado Fernández, que cumplía con su obligación de plantear las propuestas que broten de los componentes del Grupo Mixto, aunque su partido no las suscriba. El dirigente castellanoleonés de Unidas Podemos ha informado de que los dos procuradores de su formación abandonarán el pleno cuando el próximo miércoles Jesús García-Conde, representante de Vox, enuncie su propuesta ante la Cámara. Fernández ha ironizado con que el plan del partido de ultraderecha "denota el interés de una formación fascista en mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León" y ha rematado con un elocuente "me da asco". El contenido de la iniciativa, resume, "es una bazofia".

El portavoz del Grupo Mixto explica por teléfono que ha presenciado un "debate miserable que ofende a la memoria de millones de personas". Fernández, miembro de la Ejecutiva de Podemos, afirma que no se ha sorprendido cuando ha recibido una "política fascista de un partido fascista". Un detalle que lo deja más tranquilo, subraya, es que en su momento acordaron en la cámara que el portavoz del Grupo Mixto no tuviera que firmar las iniciativas de Vox antes de plantearlas: "Tienen permiso para hacerlo ellos, por suerte no he tenido que rubricar ese infame documento".

Fernández ha asegurado con vehemencia que Unidas Podemos "no dará ni un paso atrás" para luchar contra unas políticas que ha definido como "vomitivas". "No todo vale en el Parlamento", ha agregado ante el proyecto de que se derogue el decreto de Memoria Histórica en Castilla y León, una región que recientemente ha localizado varias fosas comunes con represaliados de la Guerra Civil.

Los demás grupos políticos de las Cortes también han rechazado la propuesta del partido que lidera Santiago Abascal, aunque no con tanto ahínco como el dirigente de Podemos, que en conversación con EL PAÍS cataloga esas reacciones como "tibias, hay que llamar a las cosas por su nombre". La hoy portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez, ha catalogado el plan de "infame" para las víctimas del franquismo y para todas aquellas familias que tienen parientes en las cunetas.

Raúl de la Hoz, representante del PP, ha incidido en que la normativa de Memoria en Castilla y León, firmada en 2018, desarrolla la ley nacional que aprobó el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero en 2007. A su juicio, está libre de "connotaciones ideológicas" y se centra en un punto "de atención personal" a los afectados por la Guerra Civil. De la Hoz ha aprovechado su intervención para criticar que tanto Podemos como Vox están más centrados en "hablar del pasado".

David Castaño, viceportavoz de Ciudadanos, ha indicado que los suyos no comparten "ni la forma ni el fondo" de una iniciativa que "incumple el principio de jerarquía normativa" porque el decreto planteado desarrolla una normativa estatal. "No tiene sentido", ha añadido Castaño, que ha apostillado que a su grupo le importa "bien poco" la opinión de Vox ante esta cuestión.