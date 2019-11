El Gobierno podrá intervenir redes y servicios de telecomunicación por motivos de orden público

Para la Generalitat de Cataluña, este nuevo decreto ley “es un 155 por la puerta de detrás”. Así lo valoraba este martes el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, en una rueda de prensa convocada tras la publicación del decreto en el BOE. El consejero compareció al lado de secretarios y consejeros del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública que aseguró que se han visto afectados por la nueva normativa.

“Sabemos que tiene grietas y trabajaremos para combatirla jurídicamente”, aseguró Puigneró, que informó que han pedido informes jurídicos a la Generalitat y al Consejo de Garantías Estatutarias. A partir de estos informes, valorarán presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra el nuevo decreto ley. Esperan, además, responder con una ofensiva política que incluya apoyos españoles y europeos. Desde el Departament de Políticas Digitales, creen que se creará un frente común con las administraciones públicas españolas porque el decreto ley “también les afecta de forma considerable” y que habrá una respuesta de los organismos de la UE.

“Este decreto acerca España a prácticas de otros países, y no precisamente europeos”, señaló Puigneró, asimilando esta medida legislativa a las de estados como China o Rusia. Aseguró que, con este decreto ley, el Gobierno en funciones del PSOE quiere parar “iniciativas ciudadanas como el Tsunami Democrátic que son pacíficas y se basan en el activismo político”. Aun así, aseguran que no lograrán poner fin a la organización ciudadana ni a sus proyectos de “república digital catalana”, como IdentiCAT, un programa de identificación digital autonómica. “Nos lo ponen más difícil, pero no renunciaremos a seguir innovando”, dijo Puigneró.