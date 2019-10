Última hora en Cataluña| Tensión en la Pompeu Fabra entre estudiantes y piquetes por la huelga universitaria

El Gobierno "no entendería" que las autoridades de Bélgica no entregaran al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tras la sentencia condenatoria en el juicio del procés , según ha señalado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. En una entrevista en Onda Cero ha indicado que desde el punto de vista jurídico "es difícil" que no se autorice la entrega. "Hay un listado más o menos automático de delitos cotejados en las diferentes legislaciones penales. Los que ahora se constatan para la activación de la euroorden deberían actuar así", ha explicado. (EP)

Termina de leer el manifiesto Fernando Sánchez Costa, presidente de SCC, en la protesta convocada por esta asociación este mediodía en Barcelona. Sánchez Costa ha pedido una “reforma inmediata de la ley electoral catalana”. Los independentistas consiguieron en diciembre de 2017, las últimas elecciones autonómicas, una mayoría de escaños en el Parlament, pero no una mayoría de votos. “Escucha también España, escucha esta voz de la ciudadanía libre que lleva 10 años defendiendo el sistema constitucional. Desde aquí decimos a toda España: nuestro país vale la pena, no nos dejéis solos, necesitamos vuestro apoyo”. Los manifestantes cantan “yo soy español, español, español”. Informa Diego Fonseca .

Fernando Sánchez Costa, presidente de Societat Civil Catalana, lee el manifiesto en la protesta contra el procés en Barcelona ante miles de personas: “No queremos ni necesitamos fronteras. No queremos muros, los independentistas sí”. Y añade: “ President Torra, si no sabes gobernar, si no vas a gobernar para todos los catalanes, si prefieres ser un activista, es muy sencillo: vamos a las urnas”. Informa Diego Fonseca .

La respuesta del Gobierno en funciones a la última crisis provocada por el independentismo no podía ser distinta de la que ha sido, y no existen razones para minimizar, sino todo lo contrario, el balance cosechado. El editorial de EL PAÍS de este domingo.

La situación de los negocios de Via Laietana. Sajid Khan, supervisor de varios supermercados Condis, entre ellos el de Via Laietana, cuenta que con los 15.000 euros que pagan de alquiler al mes no van a poder mantener mucho más el local en esta calle céntrica de Barcelona. “Llevamos perdiendo dinero desde hace días. Con los disturbios, la gente no sale de casa en los días siguientes”, opina. Para él, los violentos son pocos y jóvenes, pero hacen mucho ruido: “¿Has visto la manifestación hoy en calle Marina? Ha sido muy tranquila y había mucha más gente que aquí”. Informa Diego Fonseca.