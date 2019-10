Última hora en Cataluña | Torra se suma a la campaña de autoinculpación

EL PAÍS

El testimonio de una profesora de la Pompeu que no pudo dar clase ayer. Libertad González, profesora de la Universitat Pompeu Fabra, en la Cadena SER: "No nos habíamos encontrado con huelgas de estudiantes a ese nivel. Yo no estoy de acuerdo en la evaluación única, de un día para otro no es lógico que se nos exija convertir todo el sistema de evaluación actual".