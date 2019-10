Errejón no descarta ser ministro en un Gobierno de Sánchez

El candidato de Más País-Equo a la presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, el domingo durante un acto político en Bilbao. En vídeo, sus declaraciones de RNE. Foto: H. Bilbao

El líder de Más País, Íñigo Errejón, no descarta ser ministro de un Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez. Así lo ha afirmado este lunes en una entrevista en RNE, aunque ha puntualizado que ese no es el objetivo de la fuerza política que representa. Errejón ha explicado que "no descarta nada", pero ha recalcado que "no es para eso" para lo que se presenta a los comicios del 10 de noviembre. A su juicio hay una serie de medidas que se tienen que implementar en España y "lo demás es accesorio".

"Lo hemos dicho claramente: para nosotros la línea roja para un Gobierno progresista no es el lugar que ocupemos nosotros. Eso se hablará, pero viene después", ha argumentado el que fue uno de los fundadores de Podemos. Para Errejón, lo "fundamental" son las tareas que tiene que emprender el Gobierno, por lo que ha recalcado que Más País no será un impedimento a la hora de formar un Ejecutivo tras las elecciones. Sobre las exigencias que le haría al candidato socialista, Pedro Sánchez, para otorgarle el apoyo de Más País, Errejón ha puesto encima de la mesa la necesidad de una empresa farmacéutica pública, aumentar las escuelas infantiles públicas y propuestas contra el cambio climático.

Por otro lado, ha reiterado que no cree que el PSOE piense pactar con la derecha tras las elecciones —como ha afirmado el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en reiteradas ocasiones—, pero que "lo mejor sería que lo aclararan". Además, ha añadido que Sánchez "debe explicar a todo el mundo si quiere un Gobierno progresista o si por el contrario está pensando en coquetear con Pablo Casado".

Por último, Errejón ha exhortado a Unidas Podemos a aclarar "si está dispuesto a investir un Gobierno progresista" o "si estaría dispuesto a repetir elecciones" en el caso de que el número de ministerios no le parezca "suficiente". En esta línea, Errejón ha concluido que Más País hace falta "para desbloquear y para asegurar un Gobierno progresista".