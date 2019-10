Casado reclama a Pedro Sánchez que rompa sus pactos con el partido de Torra

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha desplazado este lunes a Barcelona para agradecer a las fuerzas de seguridad del Estado su labor para preservar “el orden público, la seguridad y las libertades de todos los catalanes”. Tras el perímetro que blinda la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, escenario de graves choques entre manifestantes y policías en la última semana, Casado ha reclamado más medios y efectivos para las fuerzas de seguridad y que se permita a la Guardia Civil, cuya actuación se limita estos días a la protección de infraestructuras, participar de las “labores contra los disturbios”. “No cabe apelación al diálogo, sino a la concordia. No cabe una apelación a la negociación, sino a la ley y al orden”, ha considerado.

Casado ha sido el tercer político que se ha acercado hoy a la Jefatura a apoyar a la Policía, tras el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán. El líder del PP se ha referido a la negativa de Sánchez a responder las llamadas del president de la Generalitat Quim Torra. “Debe atenderlas para decirle a Torra que rompe cualquier tipo de acuerdo institucional con Junts per Catalunya y con cualquier partido independentista”, ha defendido en referencia a las alianzas que el PSC tiene con JxCat y ERC en ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona. “No se nos puede exigir que estemos respaldando la acción del Gobierno frente a violentos e independentistas si no rompe alianzas con los secesionistas”.

El líder del PP lleva desde el domingo elevando el tono contra Sánchez por la gestión de la crisis en Cataluña. Le acusa de hacer a los españoles “rehenes de sus compromisos” con los independentistas y de falta de contundencia ante los disturbios. El popular insiste en aplicar la ley de seguridad nacional en Cataluña y ha defendido que la carta que tiene que enviar el Gobierno al president, Quim Torra, es el requerimiento previo a la activación del artículo 155 de la Constitución, para intervenir la autonomía catalana.

Casado se ha referido a las declaraciones del líder de Ciudadanos Albert Rivera que afirmó el domingo que quería ser presidente “para meter en la cárcel a los que intentan romper” España. “Vivimos en una democracia con separación de poderes y quien mete en la cárcel son los jueces”, defendió antes de abogar por modificaciones en el Código Penal. Los populares son partidarios de garantizar por ley “el cumplimiento íntegro de las penas para casos de sedición y rebelión”, para evitar que Torra, el único presidente autonómico que tiene competencias en prisiones, “pueda dar beneficios penitenciarios a los condenados por el Supremo”.

El candidato del PP también sugiere volver a “tipificar el delito de convocatoria ilegal de referéndum” e introducir de nuevo el delito de rebelión impropia. Casado propone “sacar el supuesto de la violencia del delito de rebelión” para que el ordenamiento jurídico “se adapte” a la realidad social. “La próxima rebelión será, probablemente, digital”, ha dicho.

La comitiva del PP no ha conseguido acercarse a la puerta de la Jefatura como tenía previsto. Es allí donde los policías nacionales han colocado los ramos de flores recibidos estos días por algunos ciudadanos y donde su líder tenía previsto ser fotografiado. Fuentes del PP, que afirman que contaban con la autorización del Gobierno para entrar, han mostrado cierto malestar porque no les hayan permitido ni saludar a los agentes que se encontraban en el exterior del edificio. El Ministerio del Interior ha respondido, no obstante, que el protocolo “es siempre el mismo” y no permite la entrada de partidos a jefaturas y delegaciones.

Tras la visita a los agentes, Casado se ha marchado para encontrase con comerciantes afectados por los disturbios de los últimos días, pero no ha permitido que la prensa lo acompañe.