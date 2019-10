La Audiencia Nacional registra la vivienda del abogado Gonzalo Boye por una causa de blanqueo

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha puesto en marcha este lunes una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico en el marco de la cual se han ordenado varios registros, entre ellos el del domicilio del abogado Gonzalo Boye, según informan fuentes del propio órgano judicial. La causa ha sido declarada secreta.

Boye, conocido por ser el abogado del expresidente Carles Puigdemont, también ha sido representante legal de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco hasta hace dos semanas. Fuentes del entorno del abogado relacionan, precisamente, la actuación judicial de este lunes con la causa en la que está implicado el conocido narcotraficante gallego, bautizada Operación Mito. Las indagaciones judiciales están relacionadas, según estas mismas fuentes, con los intentos del letrado para recuperar 889.000 euros intervenidos en febrero de 2017 en el Aeropuerto de Barajas ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) oculto en el equipaje de cinco ciudadanos colombianos que regresaban a su país.

La Operación Mito se inició en febrero de 2018 con la detención de Sito Miñanco y de 42 presuntos integrantes de su organización de narcotráfico acusados de intentar introducir en Europa dos cargamentos de cocaína que sumaban 4.416 kilos. Entre las funciones de estos integrantes de la trama también estaba recibir el dinero fruto de la venta de droga para, posteriormente, enviarlo a Colombia mediante locutorios y correos humanos (conocidos en el argot policial como mulas). Uno de esos envíos fue, supuestamente, el intervenido en Barajas un año antes.

En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detalla la existencia de una reunión mantenida el 28 de junio de 2017 en una cafetería de Madrid en la que participaron varios de los presuntos integrantes de la trama, entre ellos una de las hijas de Sito Miñanco. A la misma se unió el abogado Gonzalo Boye. Aunque el contenido del mismo no pudo ser captado en aquel momento, la policía considera, por las conversaciones telefónicas intervenidas en días posteriores a varios de los investigados, que el objetivo de la misma era, precisamente, concretar las acciones ante el Ministerio de Hacienda a realizar para recuperar dichos fondos, que los responsables de las pesquisas creen que pertenecía Sito Miñanco. En una de estas conversaciones, se habla de documentos mercantiles relacionados con un supuesto préstamo.

Fuentes del despacho de Boye ha rechazado este lunes cualquier irregularidad en su actuación profesional "y, mucho menos, la falsificación de ningún documento" para recuperar aquellos fondos. Estas mismas fuentes vinculan el registro al testimonio prestado ante la juez de un supuesto narcotraficante colombiano que fue excarcelado tras prestarse a colaborar con la Policía en la causa. "Es un despropósito. No van a encontrar nada porque no tenemos nada de ocultar. Solo nos dedicamos a trabajar", añaden. Estas mismas fuentes no dudan en vincular la operación al protagonismo mediático que el abogado ha alcanzado en los últimos meses por dirigir la defensa de Puigdemont.