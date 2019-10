Errejón propone “la regulación integral” de la marihuana

Más País defiende la regulación integral del uso de la marihuana en España. "Apostamos por la legalización del cannabis medicinal y recreacional. Sin pasar por etapas", explica Jorge Moruno, miembro del partido de Íñigo Errejón y firmante de la tribuna que ambos publican este domingo en EL PAÍS. Su apuesta es seguir el camino de Uruguay, nueve Estados de Estados Unidos y Canadá. Para conseguirlo, será necesario modificar la ley actual sobre estupefacientes que tipifica como ilegal la venta y el cultivo de esta sustancia y restringe el consumo y posesión a espacios privados.

La propuesta de Más País tiene como ejemplo el modelo del estado de Colorado. Es decir, una legalización integral que, según explica Moruno, ha demostrado cómo el consumo entre los menores de edad se ha reducido, se han aumentado los ingresos del Estado y una parte se ha podido revertir en programas de prevención. "El mercado legal captura todo el espacio del ilegal", defiende el dirigente de Más País.

Moruno se muestra convencido de que solo "una reforma integral" contribuirá a que este debate no se siga demorando en el Congreso. Hace un año, cuando el dirigente aún formaba parte de Podemos, participó en el foro Hacia la regulación integral del cannabis en España que la formación de Pablo Iglesias organizó en el Parlamento. "La idea tuvo repercusión porque planteamos la regulación completa, no por etapas", opina. Más País defiende que los ciudadanos van un paso por delante de los políticos en este tema. "Hay más españoles a favor del uso recreativo que los que mantendrían la legislación actual, según el CIS", apunta Moruno. "Este tema no va a olvidarse".

Los primeros cálculos de Más País, basados en mercados como el estadounidense y en estudios de asociaciones españolas como Regulación responsable, dibujan un mercado con ingresos directos anuales de entre 1.500 y 3.000 millones de euros derivados del consumo de cannabis medicinal y recreativo. A esta cifra habría que añadir ingresos indirectos de otro tipo de actividades propias de lo que Moruno denomina "la cultura de la marihuana" como el turismo. "Si hacemos una comparación con EE UU, estamos hablando de unos 90.000 nuevos empleos en una década", asegura. "Es una gran oportunidad económica, tenemos un clima privilegiado y una base desde la que empezar con los clubes de fumadores", continúa en referencia a estos espacios alegales en los que cualquier persona, tras hacerse socio, puede comprar y consumir marihuana.

A falta de una propuesta concreta, Moruno avanza que la legalización implicará el desarrollo completo de este sector agrícola e industrial. Es decir, que en España se cultivaría, procesaría y comercializaría el cannabis. Después se venderían los derivados en lugares como farmacias y, al contrario de lo que sucede en Uruguay, las dosis para el uso recreacional en "otro tipo de dispensarios", puntualiza el dirigente de Más País.

La ley española permite el consumo medicinal de marihuana, pero eso no significa que se pueda fumar porros con fines terapéuticos. La planta de la marihuana, como tal, no está considerada un medicamento y no puede recetarse, pero sí productos derivados del cannabis. Quienes cultivan esta planta con autorización de la Agencia Española del Medicamento tienen a sus clientes en países como Canadá, donde se receta el medicamento.