Las salidas de Carmena, Errejón y Serra descabezan a Más Madrid

En solo cinco meses, Más Madrid ha perdido a la mayoría de sus rostros más reconocibles. Los dos políticos que ilustraron su papeleta electoral tienen nuevo destino: Carmena dejó la primera línea política tras no lograr la alcaldía; y Errejón lidera el proyecto nacional del partido para los comicios generales de noviembre. Marta Higueras e Inés Sabanés, dos pesos pesados de la organización, con voz propia en el Ayuntamiento, están en esa lista al Congreso. Y la salida de Serra, que resume las tensiones internas que ha despertado saltar a la arena nacional sin consolidar una estructura regional, según fuentes del partido, deja a la concejal Rita Maestre como único referente reconocible para el gran público. Aunque fuentes de la formación defienden su capacidad para liderar la oposición en el Ayuntamiento y la Asamblea, Más Madrid tiene que reinventarse.

"Hay que empezar por algo que no es menor: nosotros no hemos elegido esta situación", afirmó la concejal Esther Gómez sobre el adelanto de las elecciones generales. "En Madrid queda gente con visibilidad para seguir siendo la voz del partido, como Rita Maestre, y hemos gobernado cuatro años en el Ayuntamiento, lo que ha permitido que los ciudadanos nos pongan cara", añadió sobre el gobierno de Ahora Madrid, la plataforma con la que Carmena llegó al poder en 2015. "Además, tener una pata en el Congreso no es olvidarse de Madrid".

"Evidentemente, la situación no es deseada por nosotros", reconoció Gómez Perpinyà, el nuevo portavoz en la Asamblea, sobre la precariedad organizativa en la que vive un partido sometido desde su nacimiento a una campaña electoral permanente. "Nos hemos visto en una disyuntiva: elegir entre poner por delante las necesidades del partido o las necesidades que entendemos que tiene el país", siguió. "Creo que sabremos resolver los casos de Carmena y Errejón, sin obviar que hay figuras que son insustituibles. El de Serra es un caso diferente: me hubiera gustado que no hubiera adoptado esa decisión, pero no nos queda más que respetarla".

La carta de despedida de la exnúmero dos de la lista autonómica, sin embargo, puso negro sobre blanco las críticas que comparte una minoría del partido. Más Madrid y Más País repiten los errores que en su opinión cometió Podemos.

"Si algo hemos aprendido de nuestros errores es que en nombre de las prisas hemos dejado siempre en un segundo plano la construcción lenta y cuidadosa de la organización", escribió la ya exdiputada. "Si algo hemos aprendido estos años es que la verticalidad y la falta de estructuras que acompañan a los hiperliderazgos dejan a las organizaciones sin los suficientes contrapesos", siguió, en lo que se interpretó como una comparación entre Errejón y Pablo Iglesias. "Hace falta hacer lo contrario de lo que hicimos cuando nos equivocamos: hace falta dejar de convertir las primarias en un trámite de cara a la galería, hace falta dejar de utilizar a la militancia solo para los refrendos de decisiones ya tomadas, hace falta acordarse del feminismo no solo en las fotos y en las campañas".

Hoja de ruta

Serra, que fue portavoz de Podemos en la Asamblea, era uno de los rostros más reconocibles de Más Madrid en la región. Contaba con el apoyo de las bases, que la promocionaron hasta el número dos de la lista de Errejón en la formación de Iglesias. Dio la cara por el proyecto de Más Madrid desde el principio. Y se convirtió en un referente de la lucha feminista. Ahora, su baja profundiza el reto al que se enfrenta Más Madrid: encontrar un portavoz creíble tras ver cómo Errejón abandonaba la política regional tras meses asegurando que no lo haría.

"En el grupo parlamentario lo que va a cambiar es la marcha de Íñigo", explicó una fuente de Más Madrid. "El resto, no tanto", siguió. "Y lo de Carmena era lo previsto", añadió sobre la retirada de la alcaldesa, que ya anunció antes de las elecciones que no seguiría en la oposición si no gobernaba.

"Nosotros no hemos elegido el momento en el que concurrir a las elecciones generales, que era el peor para nosotros", reconoció una fuente del partido que cuenta con la confianza de Errejón, y que recalca que la actividad política del líder seguirá vinculada a la Comunidad cuando llegue al Congreso. "La hoja de ruta era construir una organización fuerte, asentada en el territorio, y que echara raíces en Madrid", siguió. "Cuando pasen las elecciones, la principal tarea será volver a construir Más Madrid, no Más País. Y la Asamblea será el ejemplo en el que nos miremos, porque allí hay muy buenos perfiles, como en el Ayuntamiento. Serán los mimbres sobre los que se construirá el proyecto".

En enero de 2019, Más Madrid echó a andar. Menos de un año después, y tras entrar en el Ayuntamiento y la Asamblea, le toca reinventarse.

