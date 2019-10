El calor de octubre bate 11 récords de temperatura en Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León

El calor de octubre está siendo de récord en España: hasta 11 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) midieron este martes registros históricos. En un grupo seleccionado de unos 200 observatorios de la red principal y automáticos —los de máxima fiabilidad dentro de los más de 2.000 existentes— se superó la temperatura máxima para este mes en tres: Badajoz aeropuerto (34,6 grados), Zamora (29,9) y la localidad guadalajareña de Molina de Aragón (28,4).

#DatosAEMET Otros récords en estaciones de la red principal y automáticas seleccionadas: Ayer se superó la t.🌡️máx. para el mes de octubre para el periodo de referencia en #Zamora, #MolinadeAragón y #Badajoz, aunque en 2017 y 2018 se han alcanzado registros aún mayores pic.twitter.com/W1BGHrlIkS — AEMET (@AEMET_Esp) October 9, 2019

Esto no quiere decir que nunca haya hecho tanto calor estos puntos en octubre como ayer, aclara sin restar relevancia a los datos una de las portavoces de la Aemet, Delia Gutiérrez: "Se trata de récords absolutos mensuales del periodo de referencia climatológico, que va de 1981 a 2010, aunque en octubres más recientes los termómetros llegaron a cifras aún mayores en dichas estaciones, lo que apunta una vez más al progresivo alargamiento de los veranos".

En Badajoz, por ejemplo, "no se habían superado en 30 años unos valores que sí se han alcanzado el año pasado, el anterior y este", destaca Gutiérrez. Así la máxima más alta de octubre en la ciudad extremeña se registró el 6 de octubre de 2017 y fue de 35,8 grados.

En Molina de Aragón (Guadalajara), que forma parte del llamado triángulo del frío español junto con zonas limítrofes de Teruel y Castellón y donde invierno tras invierno se sufren las temperaturas más heladoras del país, se llegó a 30 grados el 12 de octubre de 2011. En Zamora, la máxima posterior a la serie de referencia es de 32,6 en octubre de 2017. "Es muy notorio que todos estos extremos se hayan producido en fechas recientes, indicativo de la situación actual y consecuencia del calentamiento climático", se lamenta la portavoz.

Por su parte, la sede extremeña de la Aemet ha analizado los datos de sus 50 estaciones automáticas y ha añadido a estos tres récords ocho más: Jerez de los Caballeros (36,6ºC), Zafra (34,3), Guadalupe (32,9), Fregenal de la Sierra (33,6), Peraleda de Zaucejo (33,4), Fuente de Cantos (33), Monesterio (31,4) y Almendralejo (34,2). En este caso, "sí se trata de las temperaturas más altas registradas en octubre", destaca Marcelino Núñez, delegado de la Aemet en la comunidad.

Núñez no considera este fenómeno llamativo porque en la región es habitual que "el verano no acabe de cerrarse y se prolongue", pero sí lo es que "cada vez sea más frecuente, con valores más altos y con récords que se baten en pocos años". En Extremadura, el verano fue "suave, una delicia", pero el delegado, con 30 años de experiencia, recuerda con pavor el de 2018, en el que se marcaron 45 grados en Badajoz y en Navalmoral de la Mata. "Los 45 parecían inalcanzables y ya están aquí", subraya. La buena noticia es que "el punto más álgido del episodio ya ha pasado" y para este miércoles se esperan temperaturas algo más bajas. "Irán bajando un grado por día hasta el final de semana", anuncia.

Se ha alcanzado, en 8 estaciones, la temperatura más alta jamás registrada en un mes de octubre. pic.twitter.com/3JSQHqnOEc — AEMET_Extremadura (@AEMET_Ext) October 9, 2019

Los valores de estos días no es que sean elevados para octubre, es que son propios de pleno verano. "En Badajoz, la temperatura media en julio es de 35 grados, en Zamora hace un calor que es habitual a finales de agosto y en Molina, de la segunda quincena de agosto", detalla Gutiérrez.



"Estamos viendo máximas muy anómalas, que en el interior peninsular —desde Castilla y León al oeste de Aragón, Castilla-La Mancha e interior de Andalucía y Extremadura— están entre siete y once grados por encima de sus valores normales", precisa la experta. En cambio, las mínimas, aunque también altas, están más cercanas a los valores habituales. "Como todavía no tenemos la capacidad de alterar la situación astronómica, los días son más cortos, un factor que hace que las temperaturas sí que bajen de noche", ironiza la portavoz.

👇 pic.twitter.com/MpiM76YJaR — Rubén del Campo (@Rub_dc) October 9, 2019

Este año, hablar del popular veranillo de San Miguel —que en Estados Unidos llaman Indian Summer y en los países de habla alemana Altweibersommer— se queda muy corto, ya que está siendo más bien un veranazo. "El concepto de veranillo no existe en meteorología, pero el saber popular habla de unos días frescos en torno a la festividad, que se celebra el 29 de septiembre, y que, si se analizan los datos, son relativamente habituales", explica la experta.

Sin embargo, este año no hemos visto aún el otoño. "No es que haya habido un refrescamiento de las temperaturas lógico de esta época y luego unos días más suaves que interrumpen la tendencia, lo que sería un veranillo, sino que estamos ante una prolongación del verano. Que un 9 de octubre tengamos estas temperaturas no es normal, como reflejan los valores promedio y los récords", aclara.

Incluso en Canarias está siendo un principio de octubre muy cálido. "Las tres temperaturas más altas del país en lo que llevamos de mes se han medido en la provincia de Las Palmas y han superado los 36,5 grados", añade.

#MolinadeAragon situada en el #triangulofrioespañol ayer, 8 de octubre, registro una EFEMERIDES DE TEMPERATURA MÁXIMA con 28,4 grados. Supero los 28,2ºC del 4 de octubre de 2004. @AEMET_Esp, @AEMET_Aragon pic.twitter.com/JJbkzjBVfv — AEMET_Cast-La Mancha (@AEMET_CLaMancha) October 9, 2019

Los modelos de prediccion apuntan a que las temperaturas que "seguirán por encima de lo normal" hasta finales de mes, aunque se espera que, según avance octubre, se vaya reduciendo la anomalía con respecto a los valores normales. "La próxima semana puede haber un cierto cambio del tiempo y, aunque las temperaturas seguirán altas, no será tanto como esta semana. La cuarta semana de octubre será cálida y la quinta no tiene una tendencia definida, lo que no quiere decir que vaya a ser más fría, pero está abierta la puerta", avanza la portavoz.

Para este fin de semana, se espera un ligero alejamiento del anticiclón que lleva varado desde hace tres semanas al oeste de la Península y que es el causante de este calor anómalo. El movimiento permitirá la entrada de aire fresco, lo que traerá un ligero alivio de las temperaturas y algo de lluvia. "Un frente se acercará por Galicia a partir del viernes y el sábado y barrerá la Península el domingo y el lunes", vaticina la experta, que destaca que sus efectos en forma de chubascos se notarán más en zonas montañosas del norte y del oeste. Sin embargo, las lluvias llegarán debilitadas al resto del país.