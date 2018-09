Un ‘veroño’ a 39,5 grados

España disfruta (o sufre) estos días de temperaturas altas o incluso muy altas para la época del año, aunque aún es pronto para saber si este inicio del otoño se quedará entre los más cálidos de los últimos años. "En 17 estaciones principales de la Agencia Estatal de Meteorología [Aemet] se han registrado temperaturas por encima de los 38 grados el pasado fin de semana", cuando se produjo el cambio de estación en términos astronómicos, certifica una de las portavoces de la agencia, Delia Gutiérrez. Se trata de estaciones situadas en el suroeste, entre las que se encuentran Sevilla, Huelva, Badajoz, Cáceres, Córdoba, Cádiz... "De todo el fin de semana, el registro más alto se alcanzó el día 22 en El Granado (Huelva), donde se llegó a los 39,5 grados", detalla la meteoróloga.

El mapa de anomalías de la Península y los archipiélagos del fin de semana resulta "llamativo" porque "la zona sombreada más oscura, con anomalías superiores a siete grados respecto a los valores normales, abarca prácticamente toda España". Solo se salvan, "con anomalías más bajas pero también positivas", una pequeña franja en el Cantábrico y la más próxima al Mediterráneo y Baleares. Toda España incluida Canarias estuvo por encima de los valores habituales. "Hablamos de más de 32 grados en gran parte del país. Solo se bajó de 30 en franjas del norte cercanas al Cantábrico y a los Pirineos y en zonas altas de montaña", ahonda la portavoz.

Temperaturas máx. registradas ayer y anomalías. Más de 7 grados por encima de los valores normales en gran parte del país. pic.twitter.com/1oylHys1u2 — AEMET (@AEMET_Esp) 24 de septiembre de 2018

¿Está haciendo el veroño más veroño de los últimos años? "En lo que llevamos de otoño meteorológico, que empezó el 1 de septiembre, la anomalía es predominantemente cálida en casi todos los observatorios", responde Gutiérrez, que añade que hasta que no termine el mes no se podrá calcular la temperatura media y compararla con la de años anteriores. En todo caso, resulta significativo que "no haya habido ninguna efeméride, es decir, que ninguna estación haya superado el récord para un mes de septiembre".

Este es un mes "muy variable, en el que son normales episodios de calor como los del verano o completamente opuestos, con borrascas aisladas que dan como resultado temperaturas suaves y precipitaciones", recuerda Gutiérrez.

Episodios de calor como el de estos días, lo que popularmente se conoce como veranillo de San Miguel o del mebrillo, son "relativamente habituales" y se deben a que el "anticiclón se encuentra todavía encima de la Península y las borrascas están circulando mucho más al norte, por lo que en cuanto se estabiliza la atmósfera, sumado a que todavía hay muchas horas de insolación y a que no entra aire húmedo del Atlántico, se disparan las temperaturas".

Pero atención, porque el anticiclón va a moverse y a permitir que una de estas borrascas "se descuelgue" a partir de mañana. "Hoy lunes ya han bajado las temperaturas de forma bastante acusada en el tercio norte, en torno a seis y ocho grados. Mañana, la bajada será similar en la franja cercana al Mediterráneo y el miércoles se extiende al centro y el sur mientras que en el norte las temperaturas se recuperarán", avanza la portavoz.

A pesar de que las temperaturas se suavizan, "van a quedar por encima de los valores normales en los dos tercios más occidentales del país y en valores normales o algo por debajo en zonas próximas al Mediterráneo y Baleares", matiza Gutiérrez. Así, se esperan el miércoles unos cinco grados o más por encima de lo habitual en el oeste peninsular y entre uno y tres por encima en el centro peninsular, de País Vasco a Navarra, Aragón hacia al este de Andalucía, mientras que los valores serán normales o un grado por debajo en la costa de Valencia y Murcia.

Además de la bajada en los termómetros, "a partir de mañana se inestabiliza el tiempo en la zona mediterránea y se esperan lluvias, que pueden ser localmente intensas, el martes, el miércoles y el jueves". Las precipitaciones "se pueden extender a puntos del interior y de montaña" el miércoles y el jueves. "El viernes, el sábado y el domingo parece que se inestabiliza el tiempo", pero todavía quedan muchos días y resulta más impredecible.

¿Cuándo se podrá hacer el cambio de armario? De momento, conviene esperar, aunque las temperaturas no serán tan altas como las del pasado fin de semana. "Para la semana del 1 de octubre, la señal es más débil pero apunta a una anomalía positiva [más calor de lo habitual] en el sureste, mientras que será negativa en la franja cantábrica, "donde sí tendrán la sensación de que llega el otoño".