Sin eufemismos. El PSOE y su candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 10 de noviembre, Pedro Sánchez, admiten que la desaceleración económica es un hecho. De momento no se puede hablar de crisis ni de recesión pero las previsiones de crecimiento van a la baja. ¿Quién y cómo se gestionará la desaceleración? Inopinadamente, este será un asunto capital en las campañas del PSOE y del PP, aunque en ese terreno de juego va a entrar también de lleno Unidas Podemos. No es bueno que el PSOE, si es el partido más apoyado por los ciudadanos, según las previsiones demoscópicas, no tenga a su izquierda a un partido que le fuerce a no alinearse con postulados liberales, apuntan en Unidas Podemos.

La gestión de la economía en tiempos en los que el crecimiento va a la baja se va a convertir en un elemento esencial a tener en cuenta por los ciudadanos cuando vayan a votar el próximo mes. Al menos esta es la impresión que tienen en las cúpulas de los partidos. Y si los trabajadores, los funcionarios o los autónomos, no están aún imbuidos de esa reflexión, los partidos, sobre todo PSOE y PP, van a intentar que lo estén. Desde esta perspectiva, a los socialistas en esta ocasión no les importa que sus adversarios transmitan que vienen malos tiempos. En ese debate van a entrar de lleno, según fuentes de la cúpula socialista, para proclamar que no será lo mismo si al frente del Gobierno está un equipo progresista que uno conservador.

“Vamos a dar la vuelta a los argumentos de la derecha cuando invoca la crisis económica; en una situación de enfriamiento de la economía hay diferencias en donde se producen los recortes y cómo se reparten las cargas de la crisis”, señalan los interlocutores socialistas del comité del campaña. Aunque no se dan los desequilibrios económicos que sufrió España en 2009 con el comienzo de la crisis, y “sin querer dramatizar”, sí hay razones para estar en alerta”.

Estas reflexiones de candidatos socialistas, basadas en las directrices y escritos internos de campaña, tienen un hilo conductor que confluye con reflexiones del PP. Para este partido, los socialistas son pésimos gestores, y no cesarán de repetirlo junto al recordatorio de que el PP tras ganar las elecciones en 2011 se encontró con un panorama económico terrible.

Durante todo ese período el PP obvió, para hacer la crítica al PSOE y justificar los recortes que llevó a cabo, que la crisis fue global y empezó en Estados Unidos. Uno y otro, están preparados para esa pelea. Las pensiones les van a ocupar, pero fundamentalmente al PSOE. Este lunes, el presidente del Gobierno en funciones se comprometió a subir las pensiones según el IPC. Pero en breve contrapondrán esta promesa a la acusación preventiva contra el PP de que con los populares “se volverá a la subida del 0,25, como han hecho hasta ahora", señalan fuentes de la dirección socialista.

Se continúa creando empleo, explican fuentes gubernamentales, pero poco y despacio, ya que desde mediados de 2017 la desaceleración es un hecho, que, además, ahora es mundial. Este apunte se realiza en el PSOE ante la constatación de que en España cuando asoma una crisis siempre se traduce en destrucción de empleo. Ahora no se va a negar la evidencia pero se contrapondrá con el PP “la forma de hacer frente al enfriamiento”.

A los anuncios de este lunes del candidato Pedro Sánchez les precedieron el fin de semana las jornadas económicas del PP, en las que se presentaron como adalides de la recuperación económica. El presidente de los populares, Pablo Casado, ha asegurado que si su partido gana las elecciones “evitará la crisis económica”. La guerra de cifras comenzará enseguida. El PSOE recordará que con los populares la deuda pública pasó del 60% al 100% del PIB y el fuerte crecimiento de esos años no se aprovechó para mejorar los recortes de los años anteriores. Sí se pueden bajar los impuestos, ofrece el PP, frente a un PSOE que contrapondrá la exigencia del detalle de los gastos que se suprimirán. Por contra, los populares acusarán a los socialistas de lo contrario: subida de impuestos generalizada.

No estarán solos en el debate sobre la economía. Unidas Podemos se dirigirá a los votantes de la izquierda para advertir que tanto el PP como al PSOE “siempre han trasladado el coste de la crisis a las familias más pobres y a las clases medias”, ha escrito este lunes Pablo Iglesias en su cuenta de Twitter. “Hoy está en juego si la recesión la pagarán los de abajo, perdiendo derechos. O los de arriba, perdiendo privilegios”, apunta Iglesias.

En el discurso electoral de Unidas Podemos sobresaldrá la necesidad de obtener un buen resultado para presionar al PSOE. Para ello tienen que tener fuerza numérica y vencer a las encuestas que les colocan a la baja, en parte por la aparición de Más País, el partido que lidera Íñigo Errejón. Lejos de dar la bienvenida a la nueva formación, en la cúpula socialista inquieta su aparición desde el primer momento. Y parece que, según los sondeos, aún muy preliminares, el PSOE tiene motivos para preocuparse