Casado convoca una convención económica sin los ministros del ramo de la era Rajoy

El líder del PP, Pablo Casado, ha convocado una convención económica este sábado en Córdoba para lanzar sus propuestas de campaña, pero ninguno de los exministros del ramo del Gobierno de Mariano Rajoy participará en la misma. Ni Cristóbal Montoro (Hacienda), ni Fátima Báñez (Empleo), ni Luis de Guindos (Economía). El presidente popular quiere recuperar la campaña de Rajoy, que se centraba en la economía y en la experiencia de gestión del PP frente a los "experimentos" de los nuevos partidos, pero lo hace sin contar con los titulares de las principales carteras del área, que ya fueron apartados de las listas para las elecciones del pasado abril.

Casado inaugurará la convención el sábado junto al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. El líder del PP se presenta a la campaña con una promesa de bajada de impuestos, pese a que organismos internacionales señalan que no es tiempo para ese tipo de alegrías. En una entrevista en EL PAÍS, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha advertido de que, aunque no venda electoralmente "la prioridad es reducir el déficit" y "no se puede prometer bajar todos los impuestos". El líder popular también ha declarado la guerra a lo que llama "demagogia medioambientalista", critica el impuesto al diésel del Gobierno socialista y advierte que de no hacer las reformas necesarias, España puede volver a la crisis. "En la convención vamos a explicar nuestro proyecto en página económica porque es una prioridad del PP", ha explicado el vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos. "España tiene que recuperar el vigor reformista, hay que bajar los impuestos y alentar la inversión para frenar los indicadores económicos negativos que se acumulan, como muestran los últimos datos de paro", ha añadido.

La exministra de Medio Ambiente, Pesca y Agricultura Isabel García Tejerina, actual vicesecretaria de sectorial en el PP, moderará una mesa titulada "Buenas políticas para las oportunidades, el crecimiento y el bienestar" en la que participarán Ana Pastor, exministra de Sanidad y de Fomento, Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente, José Manuel García Margallo, exministro de Exteriores, y Alberto Nadal, exsecretario de Estado de Presupuestos.

Posteriormente, Daniel Lacalle, secretario de economía y nuevo gurú económico del PP, moderará una charla sobre "las recetas para el crecimiento económico" en la que participan Miguel Arias Cañete, comisario europeo de la acción por el clima; Manuel Pizarro, expresidente de la Bolsa; José Vicente los Mozos, presidente de ANFAC (Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones) y Pedro Barato, presidente de Asaja (Asociación agraria de jóvenes agricultores).

Por la tarde, Mario Garcés, portavoz de economía del grupo popular, modera otra charla sobre "diálogo social y sostenibilidad del Estado de bienestar" en la que participan Gregorio Izquierdo, director de economía de la CEOE (Confereración Española de Organizaciones Empresariales); Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) y representante de CCOO y Pedro Hojas, secretario general de UGT-Fica.

Dolors Montserrat, portavoz del grupo popular europeo, modera otra mesa sobre "políticas de crecimiento en la Europa de las regiones" en la que intervienen Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y sus homólogos en la Junta de Andalucía (Juan Bravo), la Xunta de Galicia (Carlos Javier Fernández Carriedo) y Murcia (Javier Celdrán).