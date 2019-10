Se contratan inmigrantes, razón Soria

Soria no es la única región que pide trabajadores. En Granada los agricultores lamentan la dificultad para encontrar “mano de obra legal”; en Cantabria, los hosteleros quieren formar camareros en Perú porque aseguran que aquí no hay interesados en servir mesas; los empresarios del transporte de mercancía y pasajeros llevan años con la misma queja… “Los servicios públicos de empleo de algunas comunidades afirman que las ofertas contienen, a veces, horarios y salarios difíciles de aceptar. Mejorando las condiciones seguro que se cubrirían”, advierten fuentes del Ministerio de Trabajo. “Hay que analizar por qué ocurre esto a pesar del desempleo. La oferta de FP no responde a la demanda, pero también se ha producido un abaratamiento de la mano de obra”, explica la secretaria de Empleo y Migraciones de CC OO, Lola Santillana.

El caso de Soria expone el desafío de fomentar la inmigración regular, una promesa electoral del PSOE al PP, pasando por Cs. La España que en foros internacionales defiende flujos ordenados y legales no tiene un modelo que los promueva. “La cuestión no es cómo formalizar la inmigración cualificada, que es relativamente fácil, sino cómo se atienden las demandas de trabajadores no tan cualificados y qué se hace con la migración irregular, cualificada o no, que viene a España para trabajar”, plantea Ramón Mahía, profesor de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. “Sobre el papel, nuestro diseño no es malo, pero la realidad se resiste a encajarse en ese marco”, considera el experto.