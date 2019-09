Gibraltar adelanta las elecciones al 17 de octubre, dos semanas antes del Brexit

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha anunciado esta mañana la convocatoria de elecciones generales al Parlamento para el próximo 17 de octubre, dos semanas antes de la fecha determinada para que Reino Unido abandone la Unión Europea. La llamada a las urnas debía haberse celebrado en diciembre, pero el dirigente ha preferido adelantar los comicios para afrontar la resaca de un potencial Brexit duro coincida con un Ejecutivo renovado, según informan a este diario fuentes cercanas al Gobierno gibraltareño.

"Es un momento para un liderazgo fuerte y demostrado", ha advertido Picardo, que se presenta a la reelección, ante los medios de comunicación. El dirigente, líder de la coalición formada por el Partido Socialista y Laborista de Gibraltar (GSLP) y el Partido Liberal, que parte como favorito en las encuestas, ha asegurado en esa misma comparecencia que no es momento para "novatos" ni para "experimentos", en defensa de su gestión. Picardo ha vinculado las elecciones en El Peñón con otras posibles citas electorales: la de España y la del Parlamento británico. "Esperar a diciembre hubiera supuesto tener al frente de Brexit a un Gobierno en sus dos últimas semanas de mandato, un Ejecutivo debilitado", insisten las mismas fuentes consultadas.

Picardo se ha mostrado en contra de la salida de Reino Unido del bloque europeo, en sintonía con el 96% de los gibraltareños que en el referéndum de 2016 votaron a favor de la permanencia. Una postura que comparte también Gibraltar Social Democrats (GSD), el partido de centroderecha que lidera la oposición.

A las elecciones, además de Picardo, al frente del Gobierno gibraltareño durante los últimos ocho años, y el GSD, concurrirá un partido de nuevo cuño en el ala de la izquierda que defiende políticas de integración: Together Gibraltar, liderado por Marlene Hassan, hija del que fuera ministro principal del Peñón en los 50 hasta 1987, Joshua Abraham Hassan

La cita con las urnas, el 17 de octubre, coincidirá con la reunión del Consejo Europeo con el primer ministro en funciones británico, Boris Johnson, en la que está previsto rubricar un nuevo acuerdo de salida, que modifique el que firmó su antecesora, Theresa May. Picardo ha señalado que "Gibraltar está listo para cualquier tipo de Brexit" e incluso "para que no haya Brexit", si bien esta última opción es la única que no ha contemplado el Gobierno de Johnson. El 31 de octubre está marcado en el calendario como la fecha límite para ratificar un pacto que evite el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unida de forma abrupta y no negociada.

En esta última legislatura, la coalición del GSLP y los liberales han conseguido importantes logros sociales como la aprobación del matrimonio gay y ha dado los primeros pasos para legalizar el aborto. Sin embargo, en esta campaña los temas internacionales como el Brexit y las relaciones con Reino Unido y España, van a centrar el debate político.