La letra pequeña de la declaración de bienes de Espinosa de los Monteros

Iván Espinosa de los Monteros ha sido el último de los 350 diputados en presentar la declaración de bienes y rentas que exige el reglamento del Congreso. El portavoz parlamentario de Vox adelantó ayer en Twitter el documento, que está previsto que hoy se publique en la página web del Congreso —casi tres meses después de que se difundieran las declaraciones de la mayoría de los diputados—. En él da cuenta de las rentas que percibió en 2018 (96.744 euros) y de sus ahorros (7.700 euros), además de la cuota líquida de IRPF (34.856 euros); detalla que posee una vivienda y una oficina en Madrid, que tiene préstamos —concedidos a él y a sus empresas— que suman algo más de 700.000 euros y que tiene participaciones en tres sociedades —Premium Capital Managment, Citrum e Inversiones Valtierra—. Estas compañías, que no cuentan con ningún empleado y de las que el político ultranacionalista es el administrador único, atesoran tres inmuebles. [Consulte en este enlace los bienes de los diputados]

Me temo que sea cual sea la declaración, va a haber quien la critique. Qué se le va a hacer! Así que con el nuevo curso y mientras el Congreso se decide a publicarla, la voy adelantando yo.

PD Nótese en la 1a página el registro de entrada del Congreso con fecha y hora. #Fin pic.twitter.com/2vdJLnwmPN — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) September 3, 2019

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General no establece multas o penas para los diputados que no presenten la declaración ni un plazo fijo para entregar el documento en las Cortes, constituidas el pasado 21 de mayo. Solo exige en su artículo 160 que los diputados y senadores difundan los datos sobre sus bienes e ingresos “tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”. Espinosa de los Monteros presentó su declaración el pasado 30 de julio, aunque la Cámara baja no puede hacerla pública hasta que no la califique la Mesa del Congreso, que se reúne este miércoles tras el parón de agosto.

La demora del político de Vox ha colocado en el punto de mira los datos sobre sus rentas y posesiones. Casado con separación de bienes con la también líder del partido Rocío Monasterio, —ella ha reconocido unos ingresos anuales de cerca de 57.000 euros y unos ahorros de 112.000—, esta es la letra pequeña de la declaración de Espinosa de los Monteros, según se desprende de la información sobre sus bienes disponible en los registros públicos.

Viviendas de lujo ya vendidas

Solo dos de las seis empresas vinculadas con Iván Espinosa de los Monteros, Premium Capital Managment y Citrum, continúan activas, según los datos del Registro Mercantil. Una tercera, EGRYC, de la que es consejero, presentó sus cuentas por última vez en 2004, aunque entre su patrimonio figura una finca en Marbella, en la urbanización Guadalmina Baja, la más lujosa del municipio malagueño. Las otras tres (Gestión Inmobiliaria Habitabile, Canal Impacta e Inversiones Valtierra) ni tienen indicios de actividad ni poseen bienes inmuebles, según el Registro de la Propiedad. Existe una séptima, Pedro Heredia 6, que ha sido disuelta.

Premium Capital Management S. L. no tiene ningún empleado e Iván Espinosa de Los Monteros es administrador único. La sociedad, constituida en 2002, se dedica a gestionar inmuebles de lujo. En 2018 tuvo beneficios por 17.748 euros y cuenta con algo más de seis millones de euros en activos, el doble que dos años antes.

La sociedad adquirió en 2016 una finca de 588 metros cuadrados, en la avenida de Alfonso XIII de Madrid. En el terreno ha construido un edificio de viviendas, cuya venta promociona Primium, una marca comercial propiedad de Iván Espinosa de los Monteros. “Obra de nueva planta de edificio con cinco viviendas, diez plazas de garaje y cinco trasteros”, reza el cartel colocado en el recinto, donde se puede leer que la directora de la obra es Rocío Monasterio. En una imagen de Google Maps de octubre de 2018 se aprecia que el edificio está en construcción. Ahora se encuentra prácticamente acabado. Este inmueble no consta en la declaración que el político ha publicado en las redes sociales -mientras sí declara sus acciones en la sociedad.

La ausencia se debe, explica Espionosa, a que la promoción inmobiliaria “está entera vendida a terceros” y aclara que los contratos de compraventa “aún no se han elevado a público” [las escrituras no han sido firmadas ante notario], motivo por el cual el inmueble aún aparece en el Registro de la Propiedad a nombre de Premium Capital Managment, informa Javier Casqueiro.

Esta sociedad del portavoz de Vox tuvo que ir a los tribunales por un impago. Fue en 2010, cuando una empresa subcontratada para unas obras de rehabilitación le reclamó 12.000 euros en facturas no pagadas. El juez dio a la razón a los demandantes y la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de Premium Capital que, hasta antes de perder esa causa, se llamaba Metaphore Project Management.

Citrum S. L. se constituyó en septiembre de 2009. Espinosa es administrador único desde septiembre de 2016, cuando sustituyó a José Luis de Navasques Torroba, marido de su hermana. La sociedad, que presenta cuentas desde 2014, fue creada por Ramón Cerdá Sanjuan, empresario dedicado a la compraventa de sociedades "urgentes, dormidas o latentes" y condenado en 2017 a 14 años de cárcel por fraude fiscal. Una vez propiedad de Espinosa, en 2016 la compañía tenía 500.000 euros en activos; en 2018, 2,9 millones. La sociedad es propietaria de tres inmuebles:

Un local en la calle Menorca, adquirido inicialmente por otra sociedad en diciembre de 2009, de 269 metros cuadrados. Una finca de 2.355 metros cuadrados en Valdáliga (Cantabria), con un chalet de 397 metros cuadrados. La propiedad estuvo a la venta en Idealista por un millón de euros. Según las últimas cuentas que presentó Citrum, “durante el ejercicio 2018 [el inmueble] ha sufrido una importante obra de acondicionamiento, si bien aún, apenas ha sido alquilada unos días”. En septiembre de 2018, Citrum compró una nave destinada a oficinas en el distrito madrileño de Chamberí. Lo hizo gracias a una hipoteca por un importe de 1.100.000 euros a 15 años. “Aún no ha comenzado el arrendamiento de la misma, es necesario previamente realizarle un acondicionamiento”, especifica Citrum en sus cuentas de 2018.

Un chalet en Madrid con un embargo preventivo

Espinosa de los Monteros está dado de alta como un “empresario individual” dedicado al “alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia”, una fórmula que le exime de entregar sus cuentas en el Registro Mercantil, si bien le obliga a responder con sus bienes, tanto empresariales como personales, ante las deudas con terceros.

Vivienda en Madrid de Espinosa de los Monteros. GOOGLE MAPS

El diputado de Vox es propietario de un chalet de 342 metros cuadrados, en el barrio de Hispanoamérica, uno de los más caros de Madrid. La mansión, construida en 2014 en una finca de 545 metros cuadrados, según los datos del Catastro, cuenta con cuatro plantas, una de ellas subterránea, y una azotea con piscina. El Ayuntamiento de Madrid acaba de ordenar que se clausure parte de la vivienda porque no cumple con los requisitos legales, según adelantó este lunes eldiario.es.

La nota simple de la propiedad revela una anotación preventiva de embargo a favor de Rehabilitación, Urbanización y Edificación S. L. U. en reclamación de 82.138,11 euros. Es una medida precautoria decretada en un auto del pasado 29 de mayo para que Espinosa de los Monteros responda con su casa en el caso de que no abone la cantidad que le reclaman los juzgados. El diputado fue condenado por no abonar parte de las obras de esta propiedad. Según explicó el pasado abril en Twitter Espinosa de los Monteros, la empresa que le denunció no había ejecutado correctamente su trabajo, motivo por el cual el empresario decidió no pagar “parte” del coste que le reclamaban. El juzgado ha dado la razón a la constructora.

Una oficina en el distrito de Retiro

Iván Espinosa de los Monteros es propietario de un garaje de 230 metros cuadrados en el distrito de Retiro de Madrid. Es la sede de Premium Capital Managment S. L., una de las empresas de las que el dirigente de Vox es administrador único, y de una sociedad limitada de su esposa, la también política de Vox Rocío Monasterio. El inmueble lo adquirió junto con su mujer, según una nota simple del pasado 13 de julio, en la que Monasterio figura todavía como propietaria al 50%. Según ha aclarado Espinosa de los Monteros “fue en su día propiedad de ambos” , pero “posteriormente” compró su parte. “Por eso ella no la declara [el inmueble no apareció en la declaración de bienes que presentó Monasterio en la Comunidad de Madrid el pasado julio]. Por algún motivo no se llevó al Registro [de la Propiedad] aquella compraventa. La hemos llevado a inscribir este verano”, explica el político, informa Javier Casqueiro.