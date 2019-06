53,3 millones de euros, dos ‘porsches’, una Rieju de 1991... El patrimonio de De Quinto, el diputado más rico

El patrimonio del diputado más rico ya es público. Marcos de Quinto, representante de Ciudadanos y exvicepresidente de Coca-Cola, ha presentado este martes su declaración de bienes y rentas ante la Mesa del Congreso, junto a otros seis de los diputados que no entregaron la documentación la semana pasada. Su extenso patrimonio incluye viviendas en España, Portugal y Estados Unidos, nueve motocicletas -incluyendo una moto de cross Rieju Pony de 1991- cuatro coches, un barco y varios vehículos de campo. Además del patrimonio inmobiliario.

La declaración de De Quinto suma 53,3 millones de euros en varios tipos de bienes (retribuciones, cuentas bancarias y acciones) y ofrece el dato de los impuestos que pagó en varios países: 2,9 millones de euros en 2017, cifra que el diputado se ha comprometido a actualizar cuanto antes con la cuantía de 2018. Por su trabajo como directivo de Coca-Cola, el ahora diputado recibió 5,1 millones de euros el año pasado, lejos de los 2.981 euros al mes (de base) que recibirá como miembro de la Cámara Baja. De Quinto ingresó además unos 50.000 euros por ponencias, asesorías y colaboraciones y 350.000 euros en dividendos de acciones. Entre sus ingresos directos consta también el arrendamiento de un apartamento en Nueva York, que le benefició con 39.626 euros. A cierre de 2018, en sus cuentas bancarias constaban 3,2 millones de euros.

El de la ciudad norteamericana es una de las ocho viviendas que declara De Quinto. Una de ellas se encuentra en Portugal, una en Madrid, otra en Málaga y cuatro en Cuenca, donde posee además parcelas urbanas y naves industriales destinadas al alquiler.

La mayor parte de los bienes del diputado naranja se reparten en acciones de varias empresas. Entre españolas y extranjeras, posee 10,6 millones en títulos de distintas cotizadas (no detallla de cuáles), además de más de 770.000 euros en sociedades limitadas como QVINTV, SL, dedicada a la fabricación de miel. En Estados Unidos declara Stock Options y Performance Share Units de TCC por un valor estimado de 24,3 millones de euros.

Un quad, un buggy, un barco

La documentación aportada por De Quinto le convierte también en el diputado con más vehículos. No solo aporta un segundo barco al Hemiciclo (el otro es el de Pedro Duque), sino que exhibe un parque móvil muy variado. Este es el detalle que ha facilitado a la Cámara Baja

Año Modelo 2018 Porsche 911 Carrera 4S. Cil. 2981 1999 Porsche 911 Carrera 4S. Cil. 2981 1983 Citroen Mehari 2014 Volkswagen Polo 6R 1985 BMW GS80 Paris-Dakar 2007 Harley Davinson HL 1200 N. Cilindrada 1.202 2017 Harley Davinson XL 883 Roadster Cil 883 2002 KTM EXC 450 1990 Husky 250 WR 1971 OSSA 250 E71 1990 Suzuki RMX 50X 1991 Rieju Pony 50 2000 Quad Honda 90

Además, De Quinto declara varios vehículos de campo a nombre de una sociedad.

Año Modelo 2010 Toyota Hilux 2005 Mitshubishi Montero DiD 2010 Furgoneta Ford Transit Connect 2010 Toyota Hilux 2009 Buggy RBS Obey Eco

Las declaraciones del resto de diputados se publicaron en la web de la Cámara Baja la pasada semana. Once no lo hicieron, De Quinto entre ellos. Los diputados están obligados a registrar esta declaración al llegar al Congreso y al salir. Pero no existe un plazo marcado en el comienzo de la legislatura para tramitarla. Se supone que debe hacerse en los primeros días tras tomar posesión del acta. Tampoco hay un capítulo de sanciones estipulado al margen del reproche social de no facilitar esos datos de transparencia.