El PSOE ensancha su poder regional al lograr la presidencia de La Rioja con los votos de Podemos e IU

El PSOE ha extendido este martes su poder autonómico. La última de las comunidades en liza, La Rioja, tiene desde la una de la tarde una presidenta socialista, Concha Andreu, con el apoyo de las dos parlamentarias de Podemos e Izquierda Unida que le dan la mayoría absoluta de 17 sobre 33 escaños. El Ejecutivo de coalición, que contará con una consejería del partido de Pablo Iglesias, ha recibido duras críticas desde las bancadas del PP y de Ciudadanos, que han comparado a Andreu con una "marioneta" que trabaja a las órdenes del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Después de 24 años ininterrumpidos de ejecutivos del PP, su portavoz Jesús Ángel Garrido ha acusado a la presidenta, que jurará su cargo el jueves, de "hipotecar" el futuro de La Rioja con un pacto "de extrema izquierda". "La mayor radicalidad que se puede cometer a partir de ahora es ser moderados", le ha respondido el portavoz socialista Raúl Díaz.

La votación de investidura ha dado paso a un largo aplauso. Los socialistas riojanos lo consideran un día histórico y además consolida un Ejecutivo de coalición con Podemos e Izquierda Unida, a escasos días de que el presidente Pedro Sánchez retome las negociaciones para cerrar un pacto que evite nuevas elecciones. "La Rioja va a tener un Gobierno progresista, con una coalición en la que sus integrantes tiene los mismos objetivos, y entre ellos la igualdad, de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, o en la defensa de lo público", ha dicho Andreu desde la tribuna. "Vamos a gobernar para todos, aunque no al gusto de todos ", ha dejado claro la nueva presidenta a una de sus socias, la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, que le había advertido, también desde la tribuna que, a la hora de gobernar, "hay que elegir" para quien se hace.

El PP y Ciudadanos han afrontado el debate de investidura con el escenario nacional como telón de fondo y como referencia fundamental para criticar a Andreu. Las intervenciones del portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, y del popular Jesús Ángel Garrido han provocado algunos de los enfrentamientos más duros de la jornada en el Parlamento de La Rioja. El portavoz del PP ha augurado que Andreu va a empobrecer la comunidad. "La extrema izquierda ha llegado a un acuerdo para la formación de un Gobierno radical e inestable", ha dicho desde la tribuna.

Con alusiones a la desconfianza entre el PSOE y Podemos en el escenario nacional, Garrido ha aventurado un Ejecutivo breve precisamente porque esa "desconfianza" llega a La Rioja. "Ustedes han conformado un Gobierno del tripartito de la extrema izquierda", ha explicado el portavoz popular y lo han hecho con una formación como Podemos que "es cualquier cosa menos transparente y que, en los últimos años, se ha desangrado en demandas, manipulaciones y divisiones internas". Para el portavoz popular, el nuevo Gobierno de La Rioja solo puede empobrecer la comunidad.

El portavoz del PSOE, Raúl Díaz, le ha respondido que después de 24 años de gobiernos conservadores no han llevado la comunidad precisamente a los primeros puestos "en nada". "La Rioja tenía en 2016 el crecimiento más bajo del PIB de toda España, era la comunidad que menos empresas creaba, y en 2018 fuimos los primeros con los índices más bajos de producción industrial. Pero, además, en los últimos años, La Rioja en general y Logroño en particular han perdido más de mil comercios", le ha dicho. Pese a todo, Garrido ha dicho desde la tribuna que el PP entrega La Rioja en su mejor momento. "¿Cuál es su receta?", le ha preguntado Díaz, "díganos cómo lo va a hacer si no le gustan ni los impuestos ni los inmigrantes".

Para el portavoz de Ciudadanos, la negociación entre PSOE y Unidas Podemos ha sido algo "irresponsable" y "un teatro de marionetas", en el que Pedro Sánchez ha estado dirigiendo los hilos desde Madrid. Baena lo ha definido como "otra superproducción del sanchismo". Pero, además, les ha acusado de ser "amigos de Arnaldo Otegi" y de "llevar un programa que va a cargar de impuestos a las clases medias, a los trabajadores y a los más desfavorecidos". "Su sectarismo me preocupa", le ha respondido Andreu tras recriminarle que "está confuso, tenso y envidiosillo, diría". "Quítese esa estela de tensión y de odio que le lleva a contar mentiras. O, quizás, es que su capacidad comprensiva es limitada". "No vamos a subir el IRPF a todos los riojanos", le ha recordado. "¿Cuántos riojanos cobran más de 60.000 euros, 5.000? No sea extremista, señor Baena", ha concluido Andreu.

La portavoz de IU, Henar Moreno ha utilizado su turno de réplica para reclamar que, si "en La Rioja nos hemos puesto de acuerdo para evitar otras elecciones, suceda lo mismo en el Gobierno de España".