Violadores del verso se declara en ‘shock’ por el ‘caso Lírico’ y condena la violencia y el acoso

El grupo de rap Violadores del verso, al que pertenece el cantante Lírico en prisión en Castellón por ser el presunto autor de una paliza a una joven, ha emitido un comunicado sobre el suceso, tres días después de que saltara a la opinión pública.

"Lo primero, nuestro total rechazo y condena a todo tipo de violencia, acoso o actitud que pueda dañar las libertades de cualquier persona", dice el primer párrafo de la nota de uno de los grupos clave del hip hop español de las últimas dos décadas. El propio Lírico, nombre artístico de David Gelaberte, de 42 años, llamó al 112 para denunciar que una joven le estaba acosando. Al llegar al núcleo turístico de Alcossebre (Castellón), la Policía Local y la Guardia Civil encontraron la madrugada del domingo 5 de agosto al rapero muy nervioso y con las zapatillas y la camiseta con rastros de sangre. Al poco, hallaron a la chica de 27 años en una zanja cercana a su casa malherida. Tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital General de Castellón.

"Lamentamos profundamente los terribles hechos acontecidos. Estamos en shock. Desde lo más profundo de nuestro corazón deseamos la pronta recuperación de la persona herida. Igualmente nos solidarizamos con la familia de David con la cual compartimos el dolor y la frustración que han producido estos hechos", continúa el comunicado. Desde que se conoció la noticia, diferentes medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, se han dirigido a representantes del grupo para recabar su posición ante el encarcelamiento de uno de sus componentes. El rapero fue enviado a la prisión de Castellón por el juzgado de Vinaròs el lunes de la pasada semana.

"Desconocemos ninguna información oficial salvo la que se ha publicado en la prensa por lo que rogamos máxima prudencia y respeto, agradecemos las muestras de apoyo y quedamos a la espera de datos verídicos que las autoridades competentes puedan esclarecer y respetando que en consecuencia actúen", señala la nota. Hace años que Violadores del verso no actúa de manera conjunta, si bien no se ha disuelto. Sus componentes Kase O, Sho-Hai, R de Rumba y Lírico iniciaron carreras individuales, aunque no todas con el mismo éxito.

"Profundamente preocupados por el estado de las personas involucradas, y ante la falta de los datos de la investigación, esperamos la comprensión de que ésta será por el momento la única comunicación que se produzca por nuestra parte. PAZ", concluye el comunicado.