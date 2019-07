El ‘Financial Times’ pide a Ciudadanos que reconsidere su postura y pacte un gobierno de coalición con el PSOE

El diario británico Financial Times ha pedido a Ciudadanos que reconsidere su postura y permita que Pedro Sánchez gobierne en España. En un editorial, el rotativo recuerda que los diputados de Cs y los del PSOE suman mayoría absoluta y señala que Albert Rivera "debería repensar su oposición a una coalición". "Un acuerdo daría al señor Sánchez una mayoría estable y al país el gobierno que necesita. Si una nueva coalición procediera con reformas políticas permitiendo una mayor autonomía regional, al tiempo que se mantuviera la soberanía del estado español intacto, las tensiones sobre la independencia de Cataluña podrían disiparse. El foco podría entonces girar hacia la economía", afirma el FT.

El editorial reconoce que el principal escollo para el acuerdo es precisamente Cataluña: "El referéndum ilegal de independencia en Cataluña de 2017 ha ahondado las diferencias políticas. Sin este asunto, en el que Ciudadanos ha tomado una posición dura y pivotado a la derecha, el terreno común en la política española sería más fácil de lograr". El Financial Times, que recuerda la victoria clara de Sánchez en las elecciones generales de abril, pide a Cs que le de al PSOE "la oportunidad de gobernar". El escenario político que dejó el 28-A es el de un parlamento fragmentado, lo que limita las opciones de pacto de Sánchez, subraya el FT, que recuerda que la polarización en la sociedad se debe también a los "escándalos de corrupción y las cicatrices de la crisis financiera".

La investidura fallida de Sánchez abre un periodo que finalizará el 23 de septiembre, fecha en la cual se convocarán automáticamente unas nuevas elecciones generales en noviembre. El Financial Times pide que esto se evite, ya que serían los cuartos comicios desde 2015. "Unas nuevas elecciones no proporcionarán un resultado distinto y obstaculizarán las reformas", asegura el diario. "La decisión de Cs de no apoyar una coalición debido a las profundas diferencias sobre Cataluña dejan a Sánchez sin otra opción que no sea conversar con la extrema izquierda de Podemos", recuerda el FT, que explica que la opción preferida por el PSOE, un gobierno en solitario, se ha demostrado imposible debido a la negativa de Podemos.

Un pacto entre PSOE y Cs, defiende el Financial Times, permitiría seguir realizando reformas en favor de la economía, que "crece más rápido que la media de la eurozona, con un 2,3% proyectado para este año". "Se ha logrado mucho. Las exportaciones se han expandido, pasando de un cuarto del PIB en 2007 a un tercio ahora. Las reformas laborales han ayudado a mejorar la competitividad española y han reducido el paro. Pero las reformas deben seguir. La deuda pública es del 100% del PIB, tres veces más que en 2007. Y las mejoras en educación, innovación y productividad todavía se necesitan", concluye el FT.