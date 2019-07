Dimite de la dirección de Ciudadanos el diputado Francisco de la Torre

Ciudadanos suma una nueva deserción a sus filas. Nada más fracasar la investidura de Pedro Sánchez, el responsable de fiscalidad del partido, el diputado por Madrid Francisco de la Torre, ha comunicado a la dirección su dimisión de todos los cargos y la renuncia a su escaño. La baja vuelve a afectar al equipo económico, del que salió a principios de mes el portavoz en el Congreso, Toni Roldán. Con De la Torre, son ya cuatro miembros de la dirección de Ciudadanos los que han dimitido en las últimas semanas por discrepancias con la estrategia de Albert Rivera. A estas renuncias se ha sumado la baja de militancia del fundador del partido Francesc de Carreras.

De la Torre, que fue uno de los fichajes estrella de Albert Rivera para las elecciones generales de 2015 — iba como número dos en la lista por Madrid—, no comparte la estrategia de la cúpula de Ciudadanos de negarse a cualquier entendimiento con el PSOE. También acumulaba malestar por su papel en el equipo económico, que se está reestructurando a las órdenes de Marcos de Quinto tras la salida de Roldán. EL PAÍS adelantó el pasado 12 de junio que estaba estudiando marcharse: tras un periodo de reflexión de quince días, y al constatar el fracaso de la investidura de Sánchez, ha comunicado al partido su renuncia.

En su carta de dimisión, enviada a Albert Rivera, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el diputado explica sus graves discrepancias con la estrategia: "Tristemente, observo en los últimos meses que somos parte del problema y no parte de la solución". "No estoy de acuerdo con el tono, las formas, y especialmente la estrategia política adoptada en los últimos meses", escribe. "Creo firmemente que Ciudadanos debía ser parte de la solución a los problemas de gobernabilidad, a la desmedida influencia de los nacionalistas, así como ejercer una influencia positiva de moderación que pusiera freno al populismo", considera el dirigente de Cs, que critica que ahora la estrategia, "la forma de implementarla y el tono y las formas empleadas no son las más adecuadas, ni para Cs, ni sobre todo, para los intereses generales de España".

De la Torre entiende que Ciudadanos no ha hecho política en la investidura de Pedro Sánchez. "Hacer política es todo lo que está entre dos extremos: regalar la investidura al candidato sin intentar condicionar en nada su actuación, y la negativa radical No es No", explica. Y se dirige personalmente a Rivera: "Has decidido quedarte en uno de los extremos, lo que, a mi entender, no es hacer política, y por supuesto, yo no lo considero propio de un partido centrista". El diputado cree que las alternativas que deja el líder de Cs con esa actuación son todas perjudiciales: "Son la repetición electoral o la constitución del gobierno más radical de la historia de España. Estoy seguro de que ninguna de las dos alternativas son las que desean, ni nuestros votantes ni la mayoría de los españoles".

Exsecretario de la organización de Inspectores de Hacienda, De la Torre podía volver a su puesto en la Agencia Tributaria, que dejó temporalmente en su salto a la política en 2015.

La marcha del experto en fiscalidad, uno de los especialistas que se sumó al partido como fichaje en las anteriores elecciones generales, deja aún más en minoría al sector crítico en la ejecutiva de Ciudadanos. Ya han salido de la dirección del partido el responsable de programas y portavoz económico, Toni Roldán, el eurodiputado Javier Nart y el cofundador del partido Xavier Pericay. Aunque ni De la Torre ni Pericay votaron a favor de la propuesta de los críticos para reconsiderar la estrategia del no al PSOE, lo que revela que el malestar con el rumbo de Rivera se extiende más allá de los que se destaparon como disidentes, aún una minoría.