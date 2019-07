El fundador y líder de Cs en Baleares Xavier Pericay dimite de todos sus cargos

Ciudadanos suma un nuevo abandono en sus filas. El miembro fundador del partido y líder de la formación en Baleares, Xavier Pericay, comunicó la semana pasada a Albert Rivera su decisión de dejar el Comité Ejecutivo y su responsabilidad en él área de educación agravando la crisis iniciada en la formación naranja por las bajas y abandonos de varios dirigentes. En una carta de despedida, Pericay atribuye su dimisión a “varios motivos y de índole personal” que le han llevado a abandonar todos sus cargos, incluidas la portavocía del Comité Autonómico de Baleares y el cargo de consejero en el Consejo General. Pericay era el único fundador de la formación que permanecía con un cargo en el Comité Ejecutivo.

“No me voy pues por las mismas razones que han llevado a mi excompañero Toni Roldán a abandonar la Secretaría de Programas y el partido, aunque no negaré que su marcha -ni que sea porque mi labor en el campo educativo dependía en último término de su secretaría-también ha influido” afirma en la misiva. El hasta ahora líder de Cs en las islas explica en declaraciones a El País que el principio del fin arrancó con su derrota en las primarias, que auparon a un desconocido Marc Pérez-Ribas como candidato en las elecciones autonómicas. Un fin de trayecto que se concretó, dice, tras la reunión del Comité Ejecutivo a la que no pudo asistir porque estaba fuera del país.

“Que nadie se llame a engaño: soy de los que consideran que la posición mayoritaria adoptada en esa reunión en relación con la próxima investidura del presidente del Gobierno es la correcta. Las promesas están para cumplirlas y Ciudadanos, en las elecciones generales de abril, suscribió ese contrato con sus electores. Lo que no quita, claro, que el desenlace de ese Comité Ejecutivo causará en mí, incluso a distancia, cierta desazón”, dice Pericay sobre la reunión que se saldó con la marcha posterior de Javier Nart y Toni Roldán. El ya dimitido líder regional reconoce sentirse “desmotivado” para formar parte del comité ejecutivo de un partido que aspira a gobernar España.

Admite que tras la derrota en las primarias arrancó el proceso de reflexión que le ha llevado ahora a abandonar sus cargos en la formación, motivado también “por el momento de cambio actual”. Sobre la reunión del Comité Ejecutivo admite que “fue desagradable, sobre todo en las formas” aunque considera acertada la decisión del partido de mantener una estrategia coherente con lo que se promulgó durante la campaña electoral porque los votantes lo avalaron “te guste más o menos”. Admite que todavía no ha recibido respuesta de Rivera, con el que habló por última vez hace un mes y medio, y que medita si continuar afiliado al partido: “por el momento soy más cotizante que militante”.

Pericay ha sido el líder y cara visible de Cs en Baleares desde su implantación en las islas en 2015. Filólogo, escritor y periodista de profesión fue uno de los fundadores del partido nacido de la plataforma “Ciudadanos de Catalunya” en el año 2005 y era el único de los impulsores que permanecía en activo con cargos en la ejecutiva.