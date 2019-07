Abascal ‘se apropia’ de Unamuno: “Ni venceréis ni convenceréis”

De todos los portavoces que intervinieron en el segundo y breve debate de la investidura frustrada de Pedro Sánchez, el que más convencido se mostró de que finalmente habrá un Gobierno del "Frente Popular" (es decir, del PSOE y Podemos, con apoyo expreso o tácito de nacionalistas catalanes y vascos) fue Santiago Abascal.

El líder de Vox anunció desde la tribuna que su grupo ejercerá una “oposición sin cuartel” al hipotético Ejecutivo de Pedro Sánchez, contando con toda su “fuerza parlamentaria [24 diputados] y mucho más”. No aludió a movilizaciones en la calle, como la celebrada en febrero pasado en la madrileña plaza de Colón, pero sí a acciones legales, como las ejercidas por los letrados de su partido contra los líderes del procés juzgados en el Supremo. Abascal devolvió a Sánchez su desprecio del debate del pasado lunes, cuando el presidente en funciones no se dirigió a él en la réplica sino a Casado y Rivera, calificándole de “marioneta que tanto Unidas Podemos como ERC, PNV o Bildu quieren colocar al frente del Gobierno de España”.

“No discuten de política, porque están de acuerdo, y solo riñen al que quieren que sea su empleado porque no les ha preparado a tiempo los despachos”, añadió.

Tras asegurar que Vox no apoyará “en ningún caso” la candidatura de Sánchez, “ni por acción ni por omisión”, llegó a parafrasear a Miguel de Unamuno y su “venceréis pero no convenceréis”, que el escritor espetó al fundador de la Legión, el general José Millán-Astray, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, ya estallada la Guerra Civil y dos meses antes de morir. “Ni venceréis ni convenceréis”, sentenció Abascal. “Esto es el mundo al revés”, exclamó perplejo el portavoz del PNV, el también vasco Aitor Esteban, ante el hecho de que un partido que no condena el franquismo se apropie de Unamuno.