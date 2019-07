Rivera: “El problema es que la banda no se ha puesto de acuerdo para repartirse el botín”

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la tribuna. REUTERS / VÍDEO: QUALITY

"La que nos ha liado usted y su banda". "El problema es que la banda no se ha puesto de acuerdo para repartirse el botín". Albert Rivera ha echado mano otra vez del concepto que esgrimió el pasado lunes para referirse a los socios que atribuye a Pedro Sánchez: la banda. Aunque no ha habido acuerdo entre esos supuestos socios y la investidura va a fallar, el líder de Ciudadanos ha insistido en el concepto con el argumento de que el escollo ha sido la falta de entendimiento en esos partidos sobre "los sillones". "Ustedes han tratado a España como si fuera un botín", ha reprochado Rivera, que se reafirma con más intensidad si cabe en su no a Sánchez. "España no se merece un presidente como usted", le ha dicho con gravedad.

No varía un ápice la posición de Ciudadanos ante el fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Podemos, aunque una vez falle la investidura los focos volverán sobre el partido para que facilite la gobernabilidad. Rivera ha subido a la tribuna del hemiciclo para dejar claro de nuevo su no a Sánchez, ahora añadiendo el argumento del "espectáculo" que han dado los socios preferentes en la negociación para oponerse al socialista.

Así ha criticado esa pelea por los puestos y no por las políticas que han protagonizado el PSOE y Unidas Podemos. "No se han peleado por las políticas, les importan un bledo, solo se ha peleado por los sillones", ha subrayado. Un "espectáculo", en su opinión, que revela la incapacidad de estas dos formaciones políticas para gestionar el país conjuntamente.

El líder de Ciudadanos ha puesto en valor su pacto de Gobierno en Andalucía con el PP y el apoyo externo de Vox como ejemplo de que la derecha sí sabe ponerse de acuerdo, a diferencia de la izquierda. "Usted tenía un mandato y ha fracasado", le ha reprochado a Sánchez, por el encargo que el líder socialista había recibido del Rey para presentarse a la investidura.

Rivera ha esgrimido el fracaso de la investidura como una razón más para su veto. "Los españoles no se merecen este espectáculo, esta banda, ni un presidente como usted". "Yo lo tenía claro antes del 28 de abril. Que usted era un mal presidente. Pero hoy, ¿alguien sensato puede pensar que Sánchez puede ser un buen presidente?", se ha preguntado.