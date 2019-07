La Fiscalía no ve incitación al odio en la quema del muñeco de Puigdemont

La Fiscalía ha archivado este miércoles la denuncia que presentó la Generalitat de Catalunya por la quema y tiroteo de un muñeco que representaba al expresidente Carles Puigdemont en la fiesta de la Quema del Judas, en la localidad sevillana de Coripe, el pasado 21 de abril, en plena campaña electoral de las generales. El Ministerio Público sostiene que ese acto ni incitó al odio ni supuso una discriminación por motivos ideológicos.

En el escrito, el fiscal de delitos de odio de Sevilla resalta que el vandalismo del que fue objeto el monigote de Puigdemont no supone "una discriminación o rechazo a una ideología política ni ampara, de modo alguno, actos de incitación a la violencia". El documento, sigue, que "en ningún momento se hizo referencia ni a la ideología ni al lugar de residencia del personaje".

La "quema de Judas" personalizada en Puigdemont fue condenada enseguida por varios dirigentes socialistas, como la presidenta del Congreso, y entonces candidata por Barcelona, Meritxell Batet, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell: "Mi rechazo al lamentable acto contra la figura de Carles Puigdemont en Coripe y las muestras de intolerancia de las que han sido víctimas diversos candidatos en esta campaña electoral", escribió Borrell en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía, sin embargo, alega que es tradición en esta festividad que se elija a un personaje que represente "el mal" en ese año y entiende que en esta ocasión se optara no por un cargo de la Generalitat sino "por un ciudadano que se encuentra en la actualidad fugado de la Justicia española y al que se le atribuyen gravísimos delitos". Esta también considera que la quema de un personaje concreto no encuentra acomodo en la jurisprudencia sobre el discurso del odio.

La Generalitat catalana, por el contrario, lo entendió como un delito de incitación, y por ello denunció a Antonio Pérez, alcalde del municipio sevillano, quien llegó a disculparse "si alguien se había sentido ofendido". El regidor reiteró, entonces, que se trataba de "sátira y teatro". Los hechos denunciados no afectan a ningún miembro del gobierno catalán, según el Ministerio Público, por lo que cree que no cabe admitir la parte de la institución catalana en la denuncia. "No se trata, pese a que así se afirme en el acuerdo del gobierno de la Generalitat, de un ataque al M.H. [Molt honorable] Presidente Carles Puigdemont, sino de un ciudadano que se encuentra fugado", arguye.

No obstante, la Fiscalía analizó el caso, porque se trataba de un delito de carácter público, y tuvo conocimiento de los hechos. El fiscal resalta que la celebración sevillana, que se lleva a cabo el Domingo de Resurrección, fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2001 y que ha quedado "suficientemente acreditado" que existen caracteres de antigüedad en su celebración, así como la "originalidad y diversidad" propios de una tradición popular.