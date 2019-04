La quema de un muñeco de Puigdemont agita la campaña en Cataluña

La quema de un muñeco del expresidente Carles Puigdemont en la localidad sevillana de Coripe el domingo ha agitado la campaña electoral en Cataluña. Lo que en esa localidad andaluza se toma como una "tradición festiva local" conocida como la "quema de Judas" para varios líderes políticos catalanes fue una ofensa en toda regla. Un gran muñeco caracterizado como el expresidente de la Generalitat fue paseado en procesión por Coripe para acabar quemado y disparado en medio de un gentío que arengaba. El alcalde socialista de Coripe, Antonio Pérez (PSOE), insistió este lunes en que se trató solo de "teatro, sátira o parodia" que se había sacado de contexto. También ha pedido disculpas "si alguien se ha sentido ofendido".

La "quema de Judas" personalizada en Puigdemont fue condenada enseguida por varios dirigentes socialistas, como la candidata por Barcelona, Meritxell Batet, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell: "mi rechazo al lamentable acto contra la figura de Carles Puigdemont en Coripe y las muestras de intolerancia de las que han sido víctimas diversos candidatos en esta campaña electoral", ha escrito Borrell en su cuenta de Twitter. Un mensaje que ha sido contestado por el propio Puigdemont: "Tu gesto es honrable, y me alegro de podértelo agradecer públicamente". En este sentido, el Gobierno de la Generalitat y Junts per Catalunya han anunciado la presentación de denuncias por delito de odio. En un acto de campaña, Gabriel Rufián ha calificado la quema del muñeco como una "salvajada": "No hay ninguna tradición que justifique lo que llevamos viendo las últimas horas y estoy convencido de que si esto se hubiera producido en Cataluña, la reacción del Estado hubiera sido otra". No obstante, al líder de ERC también le parecería una "salvajada" que alguien pudiera acabar ante la justicia por ese acto.

En defensa de la "quema de Judas" personalizada este año en Puigdemont, la localidad de Coripe argumenta que algunas veces otras personalidades han sido "quemadas" como lo fue Rodrigo Rato, en la época del desfalco de Bankia. Una tradición que se instauró hace un siglo y que algunos años ha provocado polémica: en 2018 el Movimiento contra la Intolerancia denunció la quema del Judas en la caracterización de Ana Julia Quezada, acusada del asesinato del niño Gabriel. Una acción judicial que fue archivada posteriormente. También fue "quemado" Iñaki Urdangarín o Fidel Castro, entre otros.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, demandó a Torra la misma indignación cuando los que son objeto de ataques son otros dirigentes políticos, entre ellos los de Ciudadanos: "En Cs estamos acostumbrados a sufrir no solo cómo se cuelgan muñecos de partidos constitucionalistas en puentes de Cataluña o ataques a nuestras sedes, también hemos sufrido que limpien con lejía el suelo que pisamos o que nos declaren personas non gratas". Arrimadas criticó que partidos que apoyan las acciones de los CDR se "indignen" con otras. Para Cayetana Álvarez de Toledo donde casi es una tradición "colgar muñecos constitucionalistas ahorcados de los puentes y quemar figuras del Rey" es en Cataluña.