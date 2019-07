El fiscal pide 18 meses de cárcel para un tuitero que se burló del niño Julen

Ya está sobre la mesa el primer castigo contra los mensajes "burlescos" y "humillantes" emitidos en las redes sociales durante el rescate del niño Julen Rosellón, que murió tras caer al interior de un pozo de prospección en la localidad de Totalán (Málaga). La Fiscalía de Madrid ha solicitado 18 meses de cárcel para C. O. R., un hombre de 49 años que escribió toda una batería de tuits "ofensivos" y "claramente despreciativos hacia la dramática situación que estaba viviendo el menor y sus progenitores". Una acción calificada como un delito contra la integridad moral por el ministerio público, que ha pedido también que se prohíba al imputado el uso de las redes durante el tiempo de la condena.

Los mensajes se emitieron a lo largo de cinco días y son numerosos. Según ha informado la Fiscalía, el imputado comenzó el 20 de enero. "Si es molesto aguantar la obras del vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones", escribió ese día, antes de añadir: "Julen, el espermatozoide de Dios". A estos tuits le siguieron otros: "Como has podido caer tan bajo, Julen", "el Pozo lo ha hecho un hombre, ¿no? Pues violencia machista", "si Julen comiera en Burger King esto no habría pasado", "embutidos El Pozo patrocina este rescate", "nuevo nicho laboral: infógrafo del caso Julen. Trabajo garantizado hasta 2030" y "soluciones habitacionales Julen".

Hasta tal punto llegó esta actitud "burlesca" que, el 26 de enero, el mismo día en que fue rescatado sin vida el cuerpo del menor de dos años, C. O. R. escribió: "Hoy se guardará un minuto de silencio por Julen en todos los campos de golf". Esta fue la gota que colmó un vaso que había seguido llenándose en días anteriores, con otros tuits: "Julen es el 'se ha quedado el condón dentro' de la geología", "solo falta que un meteorito caiga en el agujero de Julen", "un juzgado abre diligencias por el caso Julen. ¿Veis como no estaba en el pozo, sino en un carruaje para viajeros?", "ya han metido a los mineros en el boquete de Julen, con sus croquetas de pollo y sus manteles de hule", "nuevo contratiempo en el rescate de Julen: a los mineros no les caben los cojones en el hoyo".

La abogada de los padres del niño presentó en febrero una serie de denuncias contra tuiteros y una página de internet "que se presenta como un medio de comunicación". Los progenitores ya habían avisado en varias ocasiones, durante los 13 días que duró el rescate del menor, de que trasladarían a la justicia a quienes propagaran rumores o se mofaran de ellos en redes sociales. "Lo único que ellos quieren es que paren estos comentarios. A pesar de las denuncias, hay personas que siguen diciendo barbaridades", subrayaba entonces la letrada.