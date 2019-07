Un programa social como elemento de negociación

Cristina Monge, Profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza

Pedro Sánchez ha pronunciado este lunes el discurso de investidura más verde de la historia de España. Políticas ante la emergencia climática, planes de adaptación y mitigación del cambio climático, defensa del Madrid Central de Carmena como acción eficaz por la calidad del aire, apuesta por las energías limpias, emisión de bonos verdes, etc. Todo ello dentro de una visión relativamente transversal que alcanza desde la industria automovilística hasta el turismo, incorporando los criterios de transición justa y una visión positiva de la creación de oportunidades que supone.

Con todo, no ha aportado demasiados elementos nuevos que no vinieran haciéndose ya en el ejecutivo socialista aún en funciones. El PSOE se identifica así con los postulados de la transición ecológica, que hace suyos, y evita que sus posibles socios de gobierno se adueñen de esta bandera. Sin embargo, los retos pendientes son muchos y la necesidad de profundizar y ser más ambiciosos también. Quizá estas negociaciones sean el espacio en el que plantear una estructura transversal a todo el Gobierno que consiga no sólo hacer políticas verdes, sino reverdecer el conjunto de las políticas.