Ciudadanos acepta en Castilla y León al consejero ligado al ‘caso Enredadera’

Juan Carlos Suárez Quiñones, cabeza de lista del PP por León en las pasadas autonómicas y vinculado a la llamada Operación Enredadera repetirá como consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León. Pese a que el líder de Ciudadanos en la comunidad, Francisco Igea, declaró en una entrevista a Efe el pasado junio que era “imposible” que Suárez Quiñones repitiera, el partido de Albert Rivera avala ahora su nombramiento. El consejero aparece en unas grabaciones vinculadas al caso de corrupción en el que ofrece a José Luis Ulibarri, uno de los empresarios investigados, hacerse cargo de una obra y en la que pronuncia la frase “yo soy la Administración”.

“Cuando firmamos el acuerdo [con el PP] quedó claro que no vetaríamos ninguno a los candidatos de otros, más allá de lo contenido en nuestro acuerdo sobre evitar la presencia de imputados por corrupción. No es el caso”, señalan fuentes de Ciudadanos de Castilla y León. “La conversación que aparece en la grabación es desafortunada, pero no delictiva y por tanto no había causa objetiva para su veto”, añaden. Hace apenas un mes, Igea aseguraba que no era “razonable” que nadie que “hubiera hecho eso” pudiera “representar el cambio” que proponían en la comunidad.

“Moderación”

El presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, investido la pasada semana tras el acuerdo entre el PP y Ciudadanos, aseguró este martes, tras presentar al nuevo gobierno castellanoleonés, que las diferencias con el partido de Rivera sobre el nombramiento de Suárez Quiñones se habían solventado “con moderación, con diálogo y con entendimiento”.

Igea es vicepresidente, portavoz y consejero de transparencia, ordenación de territorio y acción exterior. Completan el nuevo gobierno de la comunidad Ángel Ibáñez (PP), como consejero de la presidencia; Carlos Fernández Carriedo (PP), de Economía y Hacienda; Verónica Casado (CS) de Sanidad; Rocío Lucas (PP) de Educación; Isabel Blanco (PP), de Familia e Igualdad de Oportunidades; Jesús Julio Carnero (PP) de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Germán Barrios (Cs), de Empleo y Javier Ortega (Cs), de Cultura y Turismo.