Ciudadanos prefiere otras elecciones a pactar con el PSOE en Madrid y Murcia

Ciudadanos prefiere que se repitan las elecciones en Madrid y Murcia antes que abrir una vía de negociación con el PSOE en caso de que el pacto de la derecha se frustre por el desacuerdo con Vox. La dirección del partido de Albert Rivera descarta tajantemente abrir la vía del PSOE, a pesar de que la ejecutiva aprobó que el PP sería su socio preferente, pero que si no era posible el acuerdo podría pactar con el PSOE. Cs no prevé nuevas cesiones a Vox.

Ni socio preferente ni socio subsidiario. Ciudadanos no contempla en ningún caso abrir la puerta a un acuerdo con el PSOE para evitar una repetición electoral en Madrid o Murcia en caso de que se frustre el acuerdo de derechas con PP y Vox. La dirección nacional del partido de Albert Rivera descarta cualquier intento de pacto socialista, así como tampoco nuevas cesiones a Vox desde su última posición: no firmarán acuerdos a tres —PP, Cs y Vox— ni modificarán sus pactos ya firmados con el PP en las dos comunidades para incluir medidas de la extrema derecha. De esta forma, si Vox no transige y acepta sus condiciones, habrá que volver a las urnas. “Si Vox no quiere aceptarlo, iremos a elecciones. La vía del PSOE está descartada”, zanjan fuentes de la cúpula de Ciudadanos.

Rivera ha dejado fuera de juego la posibilidad de llegar a acuerdos regionales con el PSOE. Desde el principio esta fue una vía subsidiaria, pero el sector socioliberal de Ciudadanos forzó que la ejecutiva —en un acuerdo del pasado 3 de junio— dejara la puerta entreabierta a los socialistas, aunque el PP fuera el socio prioritario. “Allí donde no sean posibles acuerdos con el PP se podrán abrir negociaciones con el PSOE, siempre que se desmarquen de las políticas de Sánchez”, decía textualmente el acuerdo suscrito por la ejecutiva de Ciudadanos. En Madrid y en Murcia ya se ha producido una investidura fallida tras un acuerdo de PP y Cs por la negativa de Vox a apoyarlo, y de momento la extrema derecha insiste en suscribir un acuerdo entre los tres que el partido de Rivera no quiere admitir. Pero, con todo, Cs da por descartada la vía PSOE, como confirman en su cúpula, y prefiere ir a elecciones antes que explorarla.

No más cesiones a Vox

Solo en Castilla- La Mancha habrá sido posible al final un entendimiento con los socialistas. En las otras tres comunidades donde Cs podía llegar a acuerdos a izquierda o derecha —Madrid, Murcia y Castilla y León—, el partido eligió derecha: en la comunidad castellanoleonesa, apostó por la continuidad del PP tras 32 años de Gobiernos consecutivos.

Donde está aún pendiente el acuerdo de la derecha, Ciudadanos pretende que Vox apoye los dos gobiernos autonómicos sin avanzar en nuevas cesiones. La dirección nacional del partido de Rivera afirma que “no se firmará ningún documento por los tres partidos [PP, Cs y Vox], ni en Murcia ni en Madrid”. Cosa distinta, sí admisible, es que se reedite la fórmula andaluza: esto es, que al pacto de Gobierno entre PP y Cs se sume otro documento suscrito solo entre PP y Vox. Mientras ese otro pacto “no sea incompatible” con el ideario de Cs, la formación de Rivera no tiene problema en que se haga. También está dispuesta a dar un “compromiso verbal” a ese acuerdo entre PP y Vox, como de hecho se llegó a hacer en Murcia, aunque al final la extrema derecha se descolgó.

La estrategia es forzar a Vox a claudicar porque tendría mucho coste ante sus votantes una repetición electoral por no apoyar un Gobierno de derechas: “Es muy difícil explicar” eso a sus votantes, dicen en Cs. “El problema lo tienen ellos”, concluyen.