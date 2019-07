Rivera acusa a Sánchez de “sembrar el sectarismo” en España

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, en el Congreso. En vídeo, declaraciones de Rivera. ULY MARTIN | atlas

Albert Rivera ha acusado este martes a Pedro Sánchez de "sembrar el sectarismo" en España, lo que vincula con las "agresiones" que han sufrido los dirigentes de Ciudadanos en manifestaciones como la del Orgullo en Madrid, el 8 de marzo o los pueblos de Rentería, Alsasua o el de Carles Puigdemont. En opinión del líder de Ciudadanos, el presidente del Gobierno "intenta estigmatizar a los constitucionalistas" y es por eso es "responsable en parte de ese sectarismo" que termina provocando acoso a su partido en protestas ciudadanas diversas o en localidades del País Vasco o Cataluña por distintos colectivos. Rivera responsabiliza también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "sembrar el odio" y "legitimar la violencia" por lo sucedido en la marcha del Orgullo.

El líder de Ciudadanos ha querido hacer una reflexión general al hilo de las "agresiones y amenazas" que sufrió su partido en la marcha del sábado en Madrid del colectivo LGTBI y que la formación va a denunciar a la Fiscalía por delitos de odio, agresiones e injurias. Un informe policial elaborado por la Jefatura Superior de Policía de Madrid a raíz de los incidentes contradice la versión del partido sobre lo ocurrido, porque asegura que “no hay constancia” de que se produjeran “agresiones físicas” y solo hubo insultos y lanzamiento de agua —también identifica el lanzamiento “aislado” de algún objeto “no peligroso”, en referencia a una botella de plástico vacía—. Rivera ha contestado pidiendo a los ciudadanos "que vean las imágenes y que juzguen ellos" sobre qué pasó en la marcha. Sobre la otra crítica del informe, que asegura que Ciudadanos no siguió las instrucciones policiales que le instaron a abandonar la marcha, ha apostillado: "A nosotros nadie nos echa de una manifestación":

Tras insistir en las imágenes "deplorables" de lo sucedido, Rivera se ha confesado "preocupado" por lo que está sucediendo en España para que a dirigentes de Ciudadanos les acosen en distintos lugares. Rivera engloba incidentes diversos que han afectado a su partido: el acoso en el Orgullo gay, los abucheos en la marcha feminista del 8 de marzo, los incidentes en Rentería, Alsasua o el pueblo de Josu Ternera por parte de colectivos abertzales, o los insultos que recibieron en el pueblo de Carles Puigdemont de grupos independentistas.

"Muchos españoles estamos preocupados de lo que estamos viendo. De que un ministro de Sánchez señale a los votantes de Ciudadanos y luego nos agredan, por no poder ir a cualquier pueblo de España sin tener que ir con escolta y que te tiren lejía… De que las calles no sean de todos, sino de unos pocos contra los demás. Del sectarismo imperante que algunos están implantando. Y Sánchez, y sus políticas de pacto con los nacionalistas y los populistas y sobre todo de intentar estigmatizar a los constitucionalistas, a mi juicio, es responsable de parte de ese sectarismo", ha afirmado Rivera.

"¿Qué pasa, que si eres de Ciudadanos, o constitucionalista, no puedes ir a ciertos pueblos de España? ¿Qué pasa, que si eres del PSOE puedes ir al Orgullo, y si eres de Ciudadanos, como cada año, no puedes ir al Orgullo? ¿Qué pasa, que en el 8-M, no podemos ir porque nos insultan? ¿Qué pasa, que las calles son de unos pocos, como antes? Las calles son de todos en democracia", ha insistido el líder de Ciudadanos, que mezcla todos los incidentes aunque tienen que ver con cuestiones diversas. En el Orgullo, los manifestantes reprochaban a Ciudadanos los pactos con Vox, un partido con propuestas que buscan restringir los derechos del colectivo LGTBI; en el 8 de marzo, se escucharon críticas a su propuesta de la gestación subrogada, mientras que en los municipios del País Vasco marcados por el terrorismo de ETA estaban detrás de los incidentes grupos abertzales y en Cataluña partidos independentistas.

Un informe interno de Ciudadanos, aprobado por el Consejo General el pasado 28 de junio, presume del acierto de algunos de estos actos en cuanto al impacto en las redes sociales y en los medios de comunicación. "Algunos de los contenidos de más éxito tuvieron que ver con actos especiales de Ciudadanos, como todo lo relativo a la manifestación de la Plaza de Colón o los mítines en Rentería y Miraballes [el pueblo de Josu Ternera]”, describe el documento.

Rivera ve detrás de los incidentes la mano del PSOE. "El ministro del Interior ha señalado a una parte de Ciudadanos para que sean coartadas sus libertades", ha afirmado en referencia a unas declaraciones de Grande- Marlaska en las que alertaba a Ciudadanos de las "consecuencias" de sus pactos con la extrema derecha. "El señor Sánchez debe dejar de sembrar el sectarismo. Le pido al PSOE de Sánchez que, por muy bien que le vaya a Sánchez el sectarismo, deje de practicarlo porque le va mal a España", ha insistido Rivera.