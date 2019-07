Errejón y Serra acusan a Cs de “sembrar tensión” y “mentir” tras el informe policial sobre el Orgullo

El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (d), y candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón (i), durante la reunión. EFE/MARISCAL / VÍDEO: ATLAS

Tras conocer el informe policial que contradice la versión de Ciudadanos sobre los incidentes en la manifestación del Orgullo, Más Madrid y Podemos han criticado este martes con dureza al partido de Ignacio Aguado. Los representantes de la formación de Albert Rivera, que tuvieron que dejar escoltados la manifestación, han denunciado agresiones verbales y físicas; han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y han acusado al PSOE y a Podemos de alimentar el odio contra sus votantes. Sin embargo, el informe policial, adelantado por EL PAÍS, especifica que no hubo agresiones físicas, que los representantes del partido no siguieron los consejos policiales, y que la situación siempre estuvo bajo control.

"Ciudadanos se está convirtiendo en el partido de la tensión, en un partido que siembra tensión allí dónde va", ha dicho Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, durante una comparecencia en la Asamblea. "Tiene que tomar una decisión sobre qué quiere ser, qué quiere hacer y quiénes quiere que sean sus socios", ha añadido sobre las dimisiones que ha provocado el veto de su ejecutiva a los pactos con el PSOE, que ha obligado a sus representantes a negociar únicamente con el PP, y, por extensión, con Vox. "Entiendo que esa decisión es complicada tras la imposición de Albert Rivera de su política de pactos, pero no me parece de recibo que esas tensiones intente extrapolarlas al conjunto de la sociedad", ha añadido Errejón. Y ha recalcado: "Intentar pactar con partidos homófobos los viernes y acudir a las marchas del Orgullo los sábados no es propio de Rosa Parks, es propio de hipócritas".

"Ciudadanos nos está tomando por tontos", ha dicho Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Cámara madrileña. "Lo dice hasta la policía, que dice que miente", ha añadido en referencia al informe avanzado por este diario. "Nos toman por tontos porque usan los mecanismos institucionales para sus propios objetivos y porque nos dicen que no pactan con Vox cuando la propia Isabel Díaz Ayuso nos dice que el acuerdo que presentaron ayer PP y Cs es un acuerdo que asume las exigencias de Vox".

El informe policial describe cómo después de las nueve de la noche del sábado un grupo de manifestantes se sentó en el suelo e impidió continuar al grupo de Ciudadanos. La Policía descartó en ese momento despejar la calzada al considerar que una actuación de ese tipo ante miles de personas podía originar “más alteración ciudadana que la que se trataba de evitar”. Fue durante ese bloqueo, que duró aproximadamente una hora y media, cuando se incrementaron “los gritos e insultos” y que se lanzase agua con pistolas de juguete “y alguna botella de plástico vacía, que no llega a impactar en nadie ni causar lesiones”. Una versión con la que Cs no está de acuerdo.

"Yo respeto las informaciones policiales, evidentemente, también ese informe policial de otro sindicato que dice que hubo seis policías nacionales que tuvieron que ser atendidos precisamente por defender a los portavoces de Cs, a los afiliados y a todos los simpatizantes que estaban con nosotros en la manifestación", ha contrapuesto, por su parte, Ignacio Aguado, el líder regional de Cs, presente en la manifestación. "Fue una vergüenza", ha descrito. "Incluso hubo líderes políticos que nos invitaron a marcharnos. Pues no nos vamos a ir de ninguna manifestación", ha añadido. Y ha criticado: "Quieren echarnos del 8 de marzo, de Alsasua, de Rentería, de algunos pueblos independentistas, del colectivo LGTB... no nos conocen. No nos van a echar de ningún sitio en el que haga falta la defensa de la libertad y la igualdad".

