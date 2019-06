Malestar en sectores del PSOE tras la renuncia de Borrell al escaño europeo

La renuncia de Josep Borrell a su acta de eurodiputado no ha sido bien recibida en algunos sectores del PSOE, en especial entre las bases y los cuadros intermedios, según miembros de la dirección y líderes territoriales. Pese a todo, las discrepancias no tendrán consecuencias, porque a medida que se asciende en el escalafón del partido sí se justifica la decisión. Borrell ha considerado más útil continuar como ministro de Exteriores, a menos que acceda a un alto cargo en la UE.

Ciertos sectores de la militancia del PSOE han reaccionado con malestar, aunque sin estridencias, tras conocer que Borrell no será finalmente eurodiputado en el Parlamento Europeo, Cámara que ya presidió entre 2004 y 2007. Así lo advierten responsables de diferentes federaciones del PSOE consultados por este diario. La renuncia de Borrell tampoco cuenta con grandes entusiastas en la dirección federal. Pero, con independencia de que no haya gustado, la queja no irá a mayores y no abrirá una crisis inesperada dentro del partido.

Los socialistas españoles fueron los que más escaños lograron (20) en las elecciones europeas del 26 de mayo tras aglutinar un 33% del voto. El resultado, mejor que el obtenido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las elecciones generales, se atribuyó en buena medida a que Borrell encabezaba la lista. Esa victoria ha convertido a la delegación española en la más numerosa del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Iratxe García, número dos de la lista europea del PSOE, presidirá en esta legislatura el grupo parlamentario.

Es la primera vez que los socialistas españoles logran esa posición de fuerza en la Eurocámara. Después de España, Italia fue el segundo país donde la socialdemocracia obtuvo mayor representación (19 escaños), por delante del tradicional líder del grupo, el SPD alemán (16).

Algunos dirigentes medios trasladan en privado su rechazo a que Borrell no sea eurodiputado. Los cuadros del PSOE consultados, entre los que se encuentran alcaldes, diputados, senadores y secretarios generales de federaciones, han apreciado “enfado” e incluso en ocasiones “indignación” con la renuncia de Borrell en sus agrupaciones. “Gustar no ha gustado, pero sin más”, exponen, al tiempo que descartan que el ruido interno vaya a más.

Más cerca de la cúpula se entiende mejor la decisión del ministro en funciones. “Si realmente queremos pujar fuerte y hacernos valer como el principal partido socialista en el Parlamento Europeo, y queremos que Borrell desempeñe un puesto de relevancia, no puede ser sólo eurodiputado”, argumentan en la dirección de una federación que no destacó precisamente por su respaldo a Sánchez en las primarias de 2017 en las que fue reelegido como líder del PSOE.

Desafíos en Exteriores

“Si no hay perspectiva de que haya Gobierno en un futuro inmediato, no puedes dejar de manera interina un ministerio como el de Exteriores y, más aún, con el desafío de los independentistas”, trasladan miembros de la ejecutiva federal.

El ministro enfatizó este argumento a la hora de anunciar su decisión. “La investidura no parece que esté garantizada. Y creo que soy más útil de ministro que en un Europarlamento que dentro de unos días se irá de vacaciones”, justificó el miércoles ante la prensa en Bruselas. La renuncia no impide que el jefe de la diplomacia pueda optar en los próximos meses a un puesto de alto nivel en la UE.