La ministra de Justicia lamenta que PP y Cs no condenen las injurias de Vox contra ella

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha respondido con una llamada a la reflexión a la publicación de los insultos que este domingo recibió del abogado y portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, Juan José Liarte. Liarte la llamó "tiparraca" y "embustera" en su cuenta de Facebook, a lo que añadió: "De una p*** [puta] solo se pueden esperar putadas". En una entrevista telefónica en la Cadena SER, Delgado ha afirmado que ni desde el Partido Popular ni de Ciudadanos, las fuerzas de derecha que precisan de Vox para gobernar en Murcia, no se han puesto en contacto con ella. "No [me han llamado] y es el momento de posicionarse. Esto está por encima de ideologías", ha afirmado.

"[Hay que] saber con quiénes se pacta y con quiénes no", ha dicho Delgado, en referencia a las negociaciones de las fuerzas conservadoras con la ultraderecha. "Me avergüenzan como política estas declaraciones", ha dicho luego en otra entrevista, en Onda Cero. "Los políticos marcamos estilo y Vox tiene una senda muy focalizada en las mujeres", ha apuntado. "Confío y espero que sus socios, tanto Ciudadanos como el PP, vean que esta línea roja de Vox es inadmisible e inaceptable", ha subrayado.

"Vox está basando demasiado su discurso en temas de género", había dicho antes Delgado en la SER. "Después del insulto, ¿qué queda? ¿Cuál es el siguiente paso detrás de una injuria", se ha preguntado la ministra, que ha llamado a la reflexión sobre el sexismo en política. "En España tenemos 1.001 mujeres asesinadas por el terrorismo machista. No se puede frivolizar con esto, especialmente quienes estamos en política". Delgado ha dicho que el asunto es "cuestión de todos los demócratas".

Delgado cree que el Código Penal recoge artículos en los que "encajan" las palabras de Liarte, y ha confiado en la Fiscalía, que estudia de oficio posibles acciones contra el portavoz ultraderechista, para contestar por vía judicial a las injurias.

La ministra ha recibido este lunes el apoyo de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que ha expresado su rechazo a las "deleznables e intolerables" declaraciones del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, y ha trasladado su "solidaridad" a Dolores Delgado.