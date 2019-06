Ciudadanos logra más alcaldías con el apoyo del PSOE que del PP

Luis Salvador, de Ciudadanos, nuevo alcalde de Granada. En vídeo, se constituyen los Ayuntamientos andaluces. PEPE TORRES (efe) / atlas

Ciudadanos priorizó al PP como socio para los acuerdos tras las elecciones del 26 de mayo, pero la negociación le ha salido al final más a cuenta con el PSOE. Con el apoyo de los socialistas se hará con las alcaldías de tres grandes ciudades y la presidencia de la ciudad autónoma de Melilla, mientras que con el respaldo del PP y Vox gobernará en tres capitales. A cambio, Ciudadanos da mucho oxígeno al PP —su principal competidor en la hegemonía de la derecha— al apuntalar su poder municipal con la joya de la corona, la alcaldía de Madrid, las presidencias de tres comunidades autónomas y otras once capitales que conseguirá con su apoyo. La factura es además asumir los pactos indirectos con Vox y que la extrema derecha entre con cargos en los consistorios que compartan.

Ciudadanos no gobernaba hasta hoy en ninguna capital ni gran ciudad española. A partir de este sábado tendrá el bastón de mando de al menos siete alcaldías (algunas de ellos solo la mitad de mandato, dos años, porque se alternarán con otro partido) y cogobernará con el PP en torno a una decena de capitales. Pero el rédito de la negociación de un partido que tenía en principio más cartas en la mano, con la llave en decenas de grandes ciudades y cuatro comunidades autónomas parece discreta: no logra ninguna gran plaza y da aire al PP, que había salido muy tocado de las generales. Sorprendentemente, Ciudadanos consigue más éxitos con el PSOE, a pesar de no ser su socio preferente.

El partido de Albert Rivera se hará, gracias al PSOE, con las alcaldías de Ciudad Real y Albacete (en alternancia) y de Alcobendas. De forma sorpresiva Ciudadanos se ha hecho además con la presidencia de la ciudad autónoma de Melilla, a pesar de que tenía un solo diputado, con los ocho votos de Coalición por Melilla (CpM), más cuatro del PSOE: 13, frente a los 12 del PP (10) y Vox (2). La diputación de Guadalajara será suya con el apoyo de los socialistas. Los naranjas han dado a cambio al PSOE la alcaldía de Guadalajara.

Con el PP, Ciudadanos gana menos y le da más. Con el apoyo de populares y Vox consigue Palencia, Granada (en alternancia con el PP) y Badajoz. Pero a cambio los de Rivera apuntalan grandes cuotas de poder territorial del PP, el partido al que aspiran a sustituir. Los populares tendrán gracias a Ciudadanos la alcaldía de la capital —José Luis Martínez Almeida, del PP, con Begoña Villacís, de Cs, de vicealcaldesa, la plaza más simbólica del poder municipal—, pero además otras 11 grandes capitales, entre ellas Zaragoza, Alicante, Murcia, Málaga, Almería, Córdoba y Teruel. El pacto a la derecha se ha frustrado en las alcaldías de Burgos y Huesca, que iban a haber sido para Ciudadanos.

Pablo Casado le tiene que agradecer también al líder de Ciudadanos la posibilidad de mantener el poder en Castilla y León y Murcia y muy previsiblemente en la Comunidad de Madrid. Rivera tendrá las vicepresidencias y las presidencias de los parlamentos regionales. Aragón es la única comunidad que sigue en el aire porque aún está encallado el pacto a la derecha, por el acuerdo entre Javier Lambán y el PAR.

Los pactos en la derecha tienen además un importante efecto colateral para los liberales: Vox. Ciudadanos asume acuerdos indirectos con la extrema derecha, que ha pactado documentos con medidas de Gobierno en paralelo con el PP, y que esta entre en los consistorios. No lo harán en concejalías de Gobierno, pero sí podrán hacerlo en otros altos cargos o entes municipales.

Rivera —que no ha tenido su mejor semana, con las críticas por sus pactos del Gobierno de Emmanuel Macron, o del fundador de Ciudadanos Francesc de Carreras— se ha felicitado a través de un tuit de lo que considera su principal éxito de hoy: desalojar a Manuela Carmena del Ayuntamiento de la capital. "Hoy es un gran día para Madrid. Se pone fin a cuatro años de populismo en el Ayuntamiento y se abre una nueva etapa con un gobierno liberal, sensato y moderado desde el que Begoña Villacís trabajará para todos los madrileños y devolverá su prestigio a la capital de España", ha escrito.