Vox amenaza con dejar la alcaldía de Zaragoza en manos de la izquierda

Jorge Azcón, candidato del PP a la alcaldía de Zaragoza. En vídeo, declaraciones del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. EUROPA PRESS | EUROPA PRESS

Salvo cambio de última hora, el PSOE obtendrá este sábado la alcaldía de Zaragoza. Así lo ha advertido el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha asegurado que el PP y Ciudadanos no han contado con su partido para anunciar el pacto por el que se reparten las tres capitales de provincia aragonesas. Aunque ha dejado abierta la posibilidad de un acuerdo in extremis, el principal negociador de Vox se ha mostrado pesimista ("parece que Zaragoza no tiene solución", ha dicho) y ha emplazado a empezar a negociar, a partir del lunes, una moción de censura contra la nueva alcaldesa socialista, Pilar Alegría.

PP y Ciudadanos cerraron este viernes por la mañana un acuerdo que daría a los populares las alcaldías de Zaragoza y Teruel y al partido de Albert Rivera la de Huesca, dando por hecho que contarían con el apoyo de Vox, cuyos votos son imprescindibles. Sin embargo, el partido de Santiago Abascal ha elegido la capital aragonesa para echar un pulso a los socios con los que negocia una veintena de ayuntamientos en toda España, consciente de que el coste de dejar gobernar a la izquierda en Madrid sería mucho más alto.

De hecho, Espinosa de los Monteros ha sido más cauto al hablar de la capital de España y se ha mostrado confiado en alcanzar un acuerdo, aunque ha advertido de que sus concejales votarán a su propio candidato a la alcaldía, Javier Ortega Smith, si no se llega a un pacto. "Estamos a tiempo de salvar Madrid", ha dicho.

El responsable de Vox ha reconocido que hay un "principio de acuerdo programático" con el PP para gobernar el municipio madrileño y que ahora se discute quién debe ser "responsable de cada área". No ha querido, sin embargo, condicionar el éxito de la negociación a una reunión formal con Ciudadanos ni a que su partido tenga alguna concejalía para no "contaminar" el proceso negociador.

El órdago de Vox deja en el alero el pacto entre el PP y Ciudadanos en Aragón. “La lista más votada ha sido víctima de ese tablero de pactos nacionales, en el que Pablo Casado y Albert Rivera han mercadeado con Aragón, con las ciudades de Zaragoza y Huesca y otros municipios como si de una partida de Monopoly se tratase”, había criticado Darío Villagrasa, secretario de Organización de los socialistas aragoneses. Pilar Alegría, candidata del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y ganadora de las elecciones el 26-M, se había reunido por la mañana con Sara Fernández, su homóloga de Ciudadanos, antes de que se anunciara el pacto.

Alegría logró 10 concejales pero se quedó a uno de la mayoría absoluta sumando sus ediles con los de Zaragoza en Común (3) y Podemos-Equo (2). Los de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) sí otorgan la mayoría al candidato popular, Jorge Azcón. “Esta misma mañana estábamos reunidas en el despacho de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza para conseguir ese objetivo de una gobernanza estable. Habíamos hablado de las líneas programáticas que queríamos desarrollar los próximos cuatro años, habíamos dejado también prácticamente cerrada una asignación de gobierno y ha saltado la noticia. Ella me ha negado conocerla”, ha afirmado Alegría. Su conclusión es que “después de los juegos oscuros de PP, Ciudadanos y Vox en Madrid, la ultraderecha va a manejar el Ayuntamiento de Zaragoza”.

Emma Buj, también del PP, será reelegida alcaldesa de Teruel con siete ediles tras asegurarse el respaldo de Ciudadanos (3) en un pleno formado por 21 concejales y fragmentado en ocho partidos. José Luis Cadena, de Ciudadanos, será el nuevo alcalde de Huesca, con solo tres de los 25 concejales. El PSOE fue la lista más votada con 10 ediles, uno más que el PP. Podemos consiguió dos y Vox, uno. La mayoría absoluta está en 13 concejales, por lo que Ciudadanos dependerá de la ultraderecha.

“Rivera se ha abrazado de una manera innegable a la ultraderecha de Vox. Sus socios europeos como Macron ya le venían avisando. Al final, el centro de Ciudadanos solo ha estado en el centro de la ambición del poder desmesurado por parte de Rivera. Ciudadanos no ha venido a regenerar, ha venido a ser el parapeto de la peor derecha”, ha aseverado Villagrasa. “Por más que Ciudadanos intente decir lo contrario, la realidad es que el día a día va a estar condicionado por Vox. Van a marcar presupuestos, ordenanzas...", ha remarcado el responsable de Organización del PSOE aragonés.