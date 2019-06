Ernest Maragall propone ahora turnarse dos años la alcaldía de Barcelona con Ada Colau

Mientras las bases de Barcelona en Comú deciden si se decantan porque Ada Colau pacte con Esquerra (con Ernest Maragall como alcalde) o con el PSC (con Colau repitiendo mandato), el candidato republicano ha decidido contraatacar. En una rueda de prensa en el Parlament este viernes, el nuevo líder de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona ha abierto la posibilidad de negociar con Colau repartirse el mandato, de manera que cada uno sería alcalde durante dos años, lo que se conoce popularmente como el 2+2. "Si quiere lo hablamos, pero seamos serios", ha advertido Maragall, que ha puesto como condición que Colau retire su candidatura ante el pleno.

Se trata de una opción que Maragall despreciaba solo hace seis días. En una entrevista al diario Ara, y preguntado sobre esa posibilidad, el republicano aseguró: "No me parece que sea el mejor criterio de respeto a la voluntad de los ciudadanos". En ese momento aún no se había concretado el acuerdo entre los socialista y los comunes que dejaban a Maragall fuera de la alcaldía pese a haber obtenido más votos que Colau y haber empatado en número de concejales.

Colau ha asegurado este viernes a primera hora de la mañana, en una entrevista a TV3, que el líder de Esquerra nunca le había propuesto repartirse la alcaldía. La alcaldesa en funciones también ha asegurado que esa propuesta nunca fue hecha a los republicanos en tanto los comunes pugnaban por un tripartito de izquierdas. Maragall ha aprovechado este pronunciamiento de la líder de los comunes para invitarla a que se siente la mesa y negocie esta vía. "Yo me pregunto a qué viene ahora esa reflexión de Colau en público, por qué ahora", ha dicho Maragall. El republicano le ha pedido que renuncie a ser candidata, "pongan el contador a cero" y discutan un nuevo plan de gobierno conjunto y sus planes para la ciudad.

Maragall ha evitado explicar a qué se debe el cambio de idea respecto al reparto del mandato y ha asegurado que no le correspondía a él hacer esa propuesta, sino a Colau. "Este planteamiento le corresponde hacerlo no a la lista más votada sino a la fuerza que quiere plantear una mayoría distinta", ha remachado.