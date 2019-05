De alcalde a la oposición en dos días

“Se te queda cara de pasmado, claro”. El candidato del PP al Ayuntamiento de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, admite que fue una sorpresa el vuelco en el resultado de las elecciones municipales en Vila después de la corrección del recuento certificado por la Junta Electoral. El PP pasó de tener siete concejales el pasado domingo a obtener ocho este miércoles, aunque sin posibilidades de gobernar. Los errores en el recuento electrónico de los resultados de las actas otorgaron nueve -y no seis- ediles al PSOE, que junto a los dos concejales de Unidas Podemos permitirán al socialista Rafa Ruiz repetir otros ocho años al frente del consistorio.

“Lo que pasó el domingo es que acabamos súper tarde, los apoderados iban llegando y no comprobamos las actas” afirma Marí Bosó, que en ningún momento se planteó que pudiera haber errores “porque te lo está diciendo el Ministerio del Interior de España”. El candidato admite que le habría gustado felicitar al ganador el mismo domingo por la noche tras el recuento y no tres días después. A pesar de todo, el también presidente del PP de Ibiza está satisfecho con los resultados “teniendo en cuenta la fragmentación del voto” por lo que liderará la oposición en el ayuntamiento con la idea de “ayudar y formular propuestas”.

La otra cara del asunto se la lleva el alcalde en funciones, Rafa Ruiz, que en 48 horas ha pasado de pensar que se quedaba en la oposición a reafirmarse en el cargo. “No entendíamos nada el domingo. Han sido días de máxima tensión y nada cuadraba, parecía una pesadilla” ha manifestado tras conocerse el vuelco de los resultados. Ambos candidatos han hablado estos últimos días y Ruiz ha reconocido que los dos han "sufrido mucho” aunque, a pesar de todo, se queda con un triunfo que tal y como ha llegado “casi que se saborea más”, ha dicho.

Para Marí Boso las últimas horas también han sido una montaña rusa, aunque opina que en estos días siempre se ha mostrado cauto porque el recuento “no estaba cerrado”. “Siempre he sido muy prudente, sobre todo cuando me preguntaban si iba a iniciar las negociaciones para conformar el gobierno” dice. El PP ha revisado todas las actas y hay algunos resultados que no concuerdan, aunque no provocarán cambios tan sustanciales como los del Ayuntamiento de Ibiza. “Eso sí, tengo que felicitar a los artistas del recuento porque con los votos del PP lo clavaron, tanto el domingo como el miércoles” concluye.